Serie "D" - Girone "E". Tau: Viano, stagione finita

Viano stagione finita, Pietro Carcani due mesi di stop, Bachini possibile rientro a gennaio. Con questa situazione infortunati, il ritorno sul mercato (giocatori senza contratto), appare molto probabile, ma non subito. Out anche Barsotti, mentre Cartano e Omorugieva stringeranno i denti, ma non sono al meglio. Contro l’unica squadra imbattuta del girone "E", il San Donato Tavarnelle, oggi, ore 15, allo stadio di Altopascio, un Tau incerottato cerca il riscatto, dopo il ko di Foligno.

I fiorentini, in serie "C" fino a due stagioni fa, arrivano con quella che un tempo era la perfetta media inglese. Hanno, infatti, vinto due gare interne, pareggiandone una, ma con un blitz esterno, Camaiore, dopo la "X" di Montevarchi. Un team che vanta il secondo miglior attacco del raggruppamento, con 8 reti, dietro soltanto al Grosseto e con Ciravegna, 3 gol sinora, uno dei capocannonieri.

Il Tau potrebbe schierarsi così: davanti a Cabella, Soumah, Meucci, con debutto come esterno difensivo del neoacquisto Iezzi; in mezzo: Manetti (gol decisivo contro il Prato), Bagnoli, Carli, Lombardo e Bouah; con Nottoli a ridosso dell’unica punta, Tommaso Carcani. In caso di necessità, giocherebbe Omorugieva, non al meglio. Questa un’ ipotesi.

Intanto Maraia fotografa così il match contro i fiorentini. "A Foligno – afferma – non siamo riusciti a ribaltare il risultato contro un avversario forte. Ovviamente le assenze di giocatori che avrebbero potuto darci qualcosa in più si sono fatte sentire, ma non ne facciamo un dramma. La nostra concentrazione è già orientata al match con il San Donato. Sarà un ulteriore step per capire che tipo di reazione avrà la squadra dopo una sconfitta, la prima di questa stagione. Rabbia e insoddisfazione per la partita di domenica scorsa devono lasciare spazio a concentrazione e motivazione ed è questo che mi aspetto dalla squadra. Spirito e atteggiamento sempre positivo".

"Non abbiamo – aggiunge – , purtroppo, ancora la “rosa” a completa disposizione: oltre ai lungodegenti, ci sono anche altri in condizioni ancora da valutare. In ogni caso non sono abituato a guardare l’infermeria: per me contano quelli che ho a disposizione. Chi andrà in campo saprà cosa fare. Mi aspetto una reazione".

Massimo Stefanini