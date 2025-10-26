Serie "D" - Girone "E". Tau, digiuno da spezzare

Il Tau a Città di Castello, contro il Trestina, oggi, alle 14.30 (ritorna l’ora solare), per porre fine all’astinenza che dura da 422 minuti. L’ultimo e unico gol in trasferta amaranto in questa stagione è, infatti, datato 6 settembre: un’ autorete che consentì agli uomini di Maraia (foto) di vincere a Siena. Dal 38’ del primo tempo di quel giorno niente più reti realizzate in viaggio da Meucci e compagni. Pareggio a reti inviolate a Ghivizzano e sconfitte 0-2 e 0-3, rispettivamente, con Foligno e Grosseto. L’obiettivo è, dunque, quello di infrangere questo tabù. Anche perché, segnando, magari, arriverà un risultato positivo.

Continuano, però, gli infortuni: si è fatto male anche Bouah che sarà assente, al pari dei lungodegenti Viano (stagione finita), Pietro Carcani, Bachini e Barsotti che ne avranno ancora per diverse settimane. Rientra Soumah in difesa che ha scontato il turno di squalifica, dopo l’espulsione di Grosseto.

Gli umbri in casa hanno vinto con Ghiviborgo e Camaiore, perso con Foligno e Grosseto e stazionano in zona play-out, a quota 8 punti. Gli amaranto, invece, sono usciti dalla zona play-off e vogliono rientraci quanto prima.

La tradizione, allo stadio "Casini", contro il Trestina, è favorevole: successo Tau nel campionato 2022-2023 per 2-1 e pareggio nel ’23-’24 per 1-1.

"Abbiamo affrontato – spiega Maraia – , finora, le squadre più attrezzate. Questo fattore deve darci consapevolezza del bel lavoro svolto, ma non dobbiamo pensare che, ora, arrivino partite facili o più abbordabili. Un atteggiamento rilassato o meno concentrato vanificherebbe tutto".

"Ogni partita – conclude il tecnico del Tau Altopascio– è difficile e insidiosa: voglio che la squadra abbia ben chiaro questo concetto. Affronteremo un avversario ostico che, soprattutto in casa, in un campo piccolo, fa valere il proprio atteggiamento aggressivo. Serviranno concentrazione massima ed atteggiamento propositivo".

Massimo Stefanini