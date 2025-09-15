Serie "D» - Girone "E». Ghiviborgo crolla. Travolto in Umbria

TRESTINA3GHIVIBORGO0

TRESTINA (4-4-2): Bonifacio; Ubaldi, Sensi, Scartoni (32’ st De Meio), Giuliani (19’ st Dottori); Nouri, Tolomello (9’ st D’Angelo), Ferrarese, Mercuri (24’ st Proietti Zolla); Priore, Ferri Marini (28’ st Manfredi). All.: Calori (squalificato; in panchina: Croce).

GHIVIBORGO (4-3-3): Butano; Baldacci, Vecchi, Del Dotto, Ceccanti (1’ st Arcuri); Cannarsa, Signorini (13’ st Citarella), Musatti (17’ st Ricci); Boiga (23’ st Mion), Thioune (23’ st Ragghianti), Mariotti. All.: Ingenito.

Arbitro: Previdi di Modena.

Reti: 10’ pt Ferri Marini, 25’ pt Priore, 18’ st Mercuri.

TRESTINA - Un Ghiviborgo decisamente sotto tono soccombe a Trestina, con gli umbri che si impongono con un 3-0 che non ammette repliche e fotografa una prestazione di assoluto livello di una squadra altotiberina che, nella circostanza, si dimostra solida in difesa, aggressiva a centrocampo ed incisiva in avanti.

Solo nei primi minuti delle due frazioni – e quando il risultato è ormai deciso – i biancorossoazzurri provano a farsi vedere in avanti, ma senza mai rendersi veramente pericolosi. Già al 10’ i padroni di casa passano in vantaggio: Nouri salta Baldacci e, dal fondo, serve un assist che Ferri Marini deve solo ribadire in gol. Il pressing dei locali impedisce agli avversari di imbastire azioni manovrate e, al 20’, un contropiede sull’asse Priore-Nouri non è finalizzato da Mercuri. Ancora una chance per i bianconeri al 24’ (colpo di testa da distanza ravvicinata di Ferri Marini su corner di Giuliani); quindi, 1’ dopo, il Trestina raddoppia: cross di Ferri Marini, il pallone attraversa tutta l’area, splendido stacco aereo di Priore che, di testa, firma il 2-0. L’unica chance del Ghiviborgo arriva al 41’, con un colpo di testa di Thioune che termina a lato di poco.

Toscani più propositivi in avvio di ripresa, con Cannarsa che va due volte al tiro, ma senza fortuna. Al 18’ il Trestina chiude i giochi; D’Angelo sfonda a destra ed appoggia a Mercuri che, da due passi, insacca. Al 29’ Bonifacio alza sopra la traversa un colpo di testa di Baldacci. Al 44’ De Meio salva su Citarella. Al termine applausi convinti dei tifosi umbri.

Paolo Cocchieri