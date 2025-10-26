Serie "D» - Girone "E». Ghiviborgo-Siena è il match-clou. Ingenito: "Serviranno alti ritmi»

Sfida di cartello al "Bellandi", dove sale la capolista Siena, avversario forte e blasonato, favorito per la vittoria del campionato insieme a Grosseto e Foligno. I bianconeri arrivano in Media Valle accompagnati da un bel numero di tifosi, ma, soprattutto, dalla consapevolezza di poter dare il giusto seguito agli ultimi risultati. Come se non bastasse, nelle file senesi ci sono ben sette "ex", tre in panchina e quattro in campo: l’allenatore Bellezzani, il suo vice Lelli, il match-analist Cioni, oltre al difensore Conti, ai centrocampisti Barbera e Noccioli e all’attaccante esterno Vari. Fin qui il Siena, atteso con uno schieramento offensivo e propositivo, con una sorta di "3-2-4-1" come nelle caratteristiche delle squadre di Bellazzini.

C’è, però, un Ghiviborgo in gran forma che vuol giocare un brutto scherzo alla capolista, reduce dall’ottima prestazione e dalla meritata vittoria di Gavorrano: un gruppo unito e compatto che si è allenato molto bene in settimana, studiando a fondo l’avversario, supermotivato per fornire un’altra grande prova.

Il giovane trainer Corrado Ingenito, però, non vuol sentir parlare di "ex" o di altro. "Arriva – afferma – la prima della classe, questo è vero, ma, per noi, è una partita che abbiamo preparato come tutte le altre, cercando di farsi trovare pronti, con la massima determinazione ed applicazione tattica, da tenere alta per tutta la durata della sfida, perché solo così possiamo fare bene".

Ingenito ha quasi tutti a disposizione: unico assente il difensore Ricci, ancora infortunato, mentre il centrocampista Musatti non è ancora al meglio e non verrà rischiato; cresce, invece, la condizione del fantasista Fischer (probabile il suo impiego a gara in corso). Si va, dunque, verso la conferma dell’ "undici" visto negli ultimi due incontri, quello che dà maggiori garanzie: un "4-3-3" che può diventare "4-2-3-1" a seconda degli sviluppi della partita. Questi gli interpreti: Butano (2008) fra i pali; in difesa: Baldacci (2006) a destra, Del Dotto e Vecchi centrali, Arcuri a sinistra; a centrocampo: Cannarsa (2006), capitan Signorini e Citarella; in avanti: Mariotti e Boiga esterni, Thioune centravanti.

Previsto il pubblico delle grandi occasioni. Torna l’ora solare, inizio alle ore 14,30.

Flavio Berlingacci