SERIE "D» - GIRONE "E». Tau cerca la punta Omorugieva ha recuperato. Coppa: si gioca il 30 agosto

La speranza è quella di trovare un secondo Motti. L’attaccante ex Tau, capocannoniere nella passata stagione nel girone "D", passato in estate al Ravenna, ha timbrato già il cartellino anche nei professionisti, con una doppietta decisiva per i romagnoli contro il Cittadella, in Coppa Italia di serie "C". Sì, perché il direttore sportivo amaranto, Giovanni Maneschi, è a caccia di un attaccante e, in questi giorni, serrate sono le trattative e diversi i profili seguiti.

Si tratta di un giocatore (potrebbe arrivare anche da una squadra di "C") che si è allenato, finora, con il suo attuale club. Giovane e che abbia già giocato in categoria. Questo l’identikit. Poi bisognerà inserirlo negli schemi di Maraia.

E il tempo delle gare ufficiali si avvicina. Dopo il test di sabato 23 agosto, contro la Real Cerretese (Eccellenza), alle 17.30, ad Altopascio, solo una settimana prima dell’esordio in gare ufficiali che, come già da noi anticipato, avverrà contro il Ghiviborgo, ma sabato 30 agosto (e non domenica 31, come inzialmente previsto) per la Coppa Italia di categoria. Entrambe le formazioni salteranno, infatti, il primo turno. Poi il campionato: a Siena il debutto, domenica 7 settembre. Ma la coppa sarà un rodaggio in più. Intanto ha recuperato Omorugieva.

M. S.