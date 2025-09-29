Serie "D» - Girone "E». Ghiviborgo in dieci. Ma pareggia il derby

GHIVIBORGO

1

POGGIBONSI

1

GHIVIBORBO (3-5-2): Butano; Del Dotto, Quochi, Vecchi; Baldacci, Cannarsa (46’ Mion), Citarella (62’ Signorini), Musatti, Arcuri (53’ Ceccanti); Boiga (73’ Ragghianti), Mariotti (73’ Thioune). (A disp.: Laoluna, Panconi, Lista, Brisciani). All.: Ingenito.

POGGIBONSI (4-2-3-1): Bertini; Ponticelli (80’ Sinatra), Borri, Borghi, Nobile; Corzani, Ciacci (83’ Resuttana); Corcione (57’ Ndiaye), Pippi (50’ Skerna), Gonzi; Kean (80’ Pruszko). (A disp.: Baracco, Boduri, Bruni, Boriosi). All.: Barontini.

Arbitro: Spagnoli di Tivoli (assistenti: Fatati di Latina e Rotatori di Ciampino).

Reti: 30’ Gonzi, 61’ Mariotti.

Note: 21’ espulso Quochi.

GHIVIZZANO - E’ un pari che non accontenta nessuno quello fra GhiviBorgo e Poggibonsi. I padroni di casa perché, pur tre quarti di gara in inferiorità numerica, per aver messo sotto l’avversario nella ripresa; gli ospiti per non aver saputo gestire un uomo e un gol di vantaggio.

Partenza sprint dei colchoneros che al 4’ sciupano una clamorosa occasione sull’asse Mariotti-Boiga che calcia incredibilmente fuori a porta spalancata. Rispondono i giallorossi al 12’, quando Corcione serve Gorzi che, da buona posizione, si allunga troppo la sfera. Al 21’ l’episodio che condiziona la sfida: errore in disimpegno del Ghivi, palla troppo corta per Quochi che viene anticipato da Kean: fallo del difensore e cartellino rosso per presunto fallo da ultimo uomo, nonostante la posizione defilata e la possibiltà di recupero dell’altro centrale. Il Poggibonsi sfrutta l’occasione di lì a poco: mezz’ora e Corzani crossa dalla destra, Gonzi al volo si avventa sul pallone e trafigge Butano con un fendente alla sua sinistra. Il Ghivi accusa, ma si riorganizza, sfiorando il pari al 41’ con Boiga (tiro sotto la traversa intercettato da Bertini) e al 45’: gran botta di Musatti dal limite con Bertini ancora reattivo. Il pari lo acciuffa al 16’ della ripresa, grazie alla zampata di Mariotti, tutto solo a centro area sul filo del fuorigioco. Un brivido per parte nel finale: Gonzi al 40’ fuori di poco, Ragghianti un minuto dopo alto sopra la traversa. Ma il risultato non cambia.

Flavio Berlingacci