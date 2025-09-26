Serie "D» - Girone "E»: il punto. Maraia: "Tau, è un successo meritato. Bravi i più esperti a guidare i giovani»

Il Tau si scopre capolista, insieme al San Donato Tavarnelle. Ringiovanita e completamente modificata (sono rimasti in quattro sui venticinque della "rosa" della passata stagione), ma, come nella proprietà commutativa in matematica, il risultato è lo stesso. Anche se nel campionato precedente ci furono sette vittorie di fila e il primo posto solitario. Ma sono dettagli. Gli amaranto sono pronti ancora una volta a disputare un torneo di vertice e a togliersi soddisfazioni come contro i lanieri dei grandi "ex".

Maraia analizza così il match. "Gara ricca di emozioni – afferma – . E’ la vittoria di ragazzi che si sono adattati a tutte le difficoltà, di chi ha dato tutto, di chi era infortunato fino a due giorni fa e poi ha siglato il gol della vittoria come Manetti. Sappiamo che dobbiamo concedere a queste corazzate un gap tecnico e di esperienza; però dobbiamo metterci la determinazione e lo abbiamo fatto. Certo, serve pure un pizzico di fortuna, vedi il palo finale. Però è un successo meritato. Tanti complimenti a tutti i giovani che sono alle prime armi, ai pochi esperti che li hanno diretti in campo".

"Tatticamente parlando – prosegue Maraia – , per le nostre caratteristiche avevamo previsto di sfruttare di più le fasce, anche se a sinistra abbiamo fatto bene. Però abbiamo svolto un lavoro ottimo dietro, malgrado i primi gol incassati. Cartano e Soumah non erano nella condizione ottimale e hanno stretto i denti. Bravi a reagire dopo aver subito il gol che avrebbe potuto inibirci a livello psicologico. Un sacco di aspetti positivi, oltre ai tre punti. Vorrei, però, che passasse un concetto ben preciso. Il Tau è diverso dagli anni passati, completamente cambiato, molto più giovane. C’è stata una rivoluzione copernicana. Vedremo dove arriveremo. Non pensiamo alle ultime due stagioni. L’atteggiamento è quello che conta".

Da verificare le condizioni di Barsotti, uscito nel primo tempo contro il Prato.

Massimo Stefanini