Serie "D» - Girone "E»: il punto e il mercato. Ghiviborgo cerca due ritocchi di qualità

E’ un test a metà quello del Ghiviborgo, sia perché il trainer Ingenito (foto) schiera una formazione inedita, facendo giocare quei ragazzi meno impegnati nelle ultime esibizioni, che per un violento acquazzone che ha costretto le due squadre ad interrompere il match al termine del primo tempo: troppo pericoloso continuare, con tuoni e fulmini che si abbattevano sul "Bellandi".

E’ finito così l’allenamento congiunto dei colchoneros contro la Rondinella Marzocco (Eccellenza), dopo 45’ non certo esaltanti e con poche indicazioni tecniche, chiuso con i fiorentini in vantaggio per 1 a 0 e con un Ghivi notevolmente appesantito dai carichi di lavoro del periodo, con l’allenatore che ha fatto riposare i protagonisti della bella prova di Siena di domenica scorsa.

Ora si torna a lavorare sul campo, poi l’amichevole di Pistoia (sabato, ore 16.30), a chiudere il primo mese di preparazione, una sfida di lusso, una sorta di prova generale in vista dell’ imminente inizio della stagione ufficiale, prevista per sabato 30 agosto, quando, in Media Valle del Serchio, salirà il Tau Altopascio per il primo turno di Coppa Italia di serie "D": gara unica per accedere alla seconda fase della competizione.

Nel frattempo lo staff tecnico, dopo avere ingaggiato dal Catania il giovanissimo portiere Damiano Butano (classe 2008), sta lavorando per trovare un paio di elementi, soprattutto per il centrocampo, in un organico già buono, ma che necessita di qualche ritocco.

L’amichevole contro gli "orange" della Pistoiese darà sicuramente ulteriori indicazioni al trainer ed ai suoi più stretti collaboratori che stanno forgiando un gruppo giovane e molto bene assortito, pronto ad affrontare con qualità ed entusiasmo un torneo di serie "D" girone "E" che si presenta difficilissimo e con formazioni di gran qualità e che vedrà i colchoneros esordire fra le mure amiche contro il neopromosso Camaiore, il prossimo 7 settembre.

Flavio Berlingacci