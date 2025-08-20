Serie "D» - Girone "E»: il punto e il mercato. Ghiviborgo mette Butano fra i pali. Preso il portierino del Catania

Colpo di mercato del Ghiviborgo che si è assicurato le prestazioni del giovanissimo portiere Damiano Butano, classe 2008, proveniente dal Catania.

Un profilo importante per la formazione di Corrado Ingenito, in un ruolo fondamentale: un ragazzo di cui si parla un gran bene e che sale in Media Valle del Serchio per fare esperienza e mettersi in mostra e che, nonostante abbia appena 17 anni, viene dalle giovanili della compagine siciliana ed ha collezionato anche una presenza in serie "C".

Ora i colchoneros sono quasi al completo: manca un centrocampista di spessore e di qualità, ma lo staff tecnico è vicino a chiudere per il calciatore giusto: nelle prossime ora ne sapremo di più.

Facendo un piccolo passo indietro, buone indicazioni dall’ultima amichevole giocata con personalità al "Franchi" di Siena contro i bianconeri dell’"ex" Tommaso Bellazzini, come noto terminata 1 a 1, ma nella quale, soprattutto nel primo tempo, il Ghiviborgo ha bene impressionato, dimostrando sul campo di meritare anche qualcosa di più. Poi la classica girandola di sostituzioni ha fatto il resto. Prevista ora altra amichevole contro la Rondinella Marzocco, squadra fiorentina che milita in Eccellenza, oggi, mercoledì 20 agosto, alle ore 16.30, allo stadio "Elso e Rolando Bellandi" di Ghivizzano. Un altro test importante, per provare uomini e schemi e vedere subito in campo Butano, atteso al debutto fra i pali dei biancorossoazzurri.

Successivamente si tornerà ad allenarsi per preparare l’amichevole di lusso di sabato 23 agosto, alle ore 17, a Pistoia, al cospetto degli "orange" padroni di casa, una delle squadre favorite del campionato di serie "D" girone "D".

Flavio Berlingacci