Serie "D» - Girone "E». Il Ghiviborgo ci prova a Gavorrano

Reduce dalla bella vittoria casalinga di domenica scorsa, il Ghiviborgo ha, ora, un solo e unico obiettivo: conquistare un risultato importante anche lontano dalla Media Valle. La squadra di Corrado Ingenito è, infatti, impegnata nella difficile trasferta sul terreno del Follonica Gavorrano, avversario tosto e blasonato che, in verità, non è partito troppo bene in questo primo scorcio di stagione, mettendo insieme appena 8 punti (tre in meno rispetto ai colchoneros) e che viene dal pareggio con il San Donato Tavarnelle ed è piuttosto temibile, soprattutto quando gioca davanti al pubblico amico.

Il Ghiviborgo ha preratato la sfida con il massimo scrupolo, curando ogni dettaglio per migliorare le proprie prestazioni, conscio della forza dei maremmani, ma anche consapevole di avere qualità, con l’allenatore che pretende dai suoi ragazzi mentalità e concentrazione fin dall’approccio, fondamentale in questo tipo di partite.

Un paio di assenze in casa biancorossoazzurra: oltre al difensore Ricci, fermo per infortunio, anche l’ottimo centrocampista Musatti non è al meglio: forse siederà in panchina, ma sicuramente non verrà rischiato per recuperarlo a pieno regime nei prossimi impegni.

Probabile, dunque, la conferma dell’ "undici" visto sette giorni fa al "Bellandi", per una sorta di "4-4-2", con questi interpreti: Butano (2008) fra i pali; linea difensiva composta da: Del Dotto e Vecchi centrali, Baldacci (2006) e Arcuri esterni; a centrocampo: Boiga esterno alto a destra, Cannarsa (2006) e Signorini in mezzo, Citarella a sinistra; coppia d’attacco: Mariotti-Thioune. Possibili, comunque, alcuni cambiamenti, con l’inserimento del 2005 Quochi per una retroguardia a tre o un centrocampista in più, a garantire maggior copertura. Staremo a vedere. Molto dipende dalla condizione dei singoli e da qualche movimento di mercato che potrebbe variare gli effettivi a disposizione.

Si gioca al "Malservisi-Matteini" di Bagno di Gavorrano, in uno scenario da categoria superiore. Fischio d’inizio alle ore 15.

Flavio Berlingacci