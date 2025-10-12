Serie "D" - Girone "E". Tau, derby d’alta quota

E’ la sfida tra due delle tre capolista, con il Siena che tiferà ardentemente per un pareggio che porterebbe i bianconeri della città del Palio in testa da soli, in caso di successo sul Cannara e di "X" allo "Zecchini", tra Grosseto e Tau. Il miglior attacco del girone, quello maremmano, con 10 reti realizzate, contro la seconda miglior difesa, quella amaranto. Tau che di reti ne ha realizzate 9, una appena in meno dei torelli biancorossi; ma attenzione: solo una (e su autorete) in trasferta. Con i soliti infortunati (Viano stagione finita, Pietro Carcani un mese e mezzo out, Bachini idem, Barsotti invece dovrebbe rientrare a breve), bisognerà fare di necessità virtù al cospetto di una corazzata, allenata da Paolo Indiani, uno dei tecnici che ha vinto di più tra serie "D" ed ex "C2".

Maraia inquadra così il match. "Ritrovare Paolo Indiani – afferma – mi fa piacere. Ho lavorato con lui tanto tempo e si è creato un rapporto sincero di stima e di amicizia. Domenica ognuno cercherà di battere l’altro, come è giusto che sia, ma il nostro rapporto va ben oltre le dinamiche di campo. Sappiamo che il Grosseto è una squadra forte e attrezzata, probabilmente la principale candidata alla vittoria di questo campionato. Ha giocatori di categoria superiore. Questo dovrà darci i giusti stimoli per dimostrare di essere all’altezza e tirare fuori la prestazione. Mi aspetto una partita gagliarda dai miei ragazzi che, finora, hanno sempre dimostrato di saper stare dentro alle gare".

"Nella partita di Coppa Italia di mercoledì – conclude Maraia – abbiamo schierato molti giovani che hanno ottimamente figurato, con una prestazione intensa. Molti di loro sono con noi dall’inizio della preparazione e si sono conquistati questa opportunità che hanno saputo sfruttare. E’ stata anche l’occasione per far riposare alcuni giocatori che non sono al cento per cento della condizione e che intendiamo recuperare. Purtroppo, oltre agli infortunati di lungo corso, molti giocatori hanno avuto diversi acciacchi che non hanno permesso continuità negli allenamenti. Dovremo e sapremo colmare questi problemi con carattere, voglia e coraggio".

Precedenti. Il Tau ha vinto a Grosseto ad aprile 2023, per 1-0. Battuto, invece, 0-3 nella finale dei play-off 2024. Sempre allo "Zecchini", 2-2 lo scorso 13 agosto in amichevole.

Massimo Stefanini