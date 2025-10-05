Serie "D» - Girone "E». Scandicci-Ghiviborgo. Quochi e Ricci assenti

Difficile trasferta per il Ghiviborgo che, reduce dal pari interno con il Poggibonsi, viaggia alla volta del "Comunale" di San Casciano Val di Pesa per affrontare lo Scandicci, avversario tosto e combattivo, insidioso soprattutto sul terreno amico, contro cui è necessaria una prestazione attenta e determinata per tornare in Media Valle con un risultato positivo.

Quella fiorentina è una squadra che segna poco (appena tre le sue reti in questo primo scorcio di stagione), ma che non subisce troppi gol. Questo tanto per capire le caratteristiche dei blues di Mirko Taccola, compagine sempre ben messa in campo e atleticamente preparata. I colchoneros hanno lavorato in settimana con tanto impegno e applicazione per farsi trovare pronti e recuperare energie fisiche e mentali, dopo tre gare piuottosto dispendiose nel giro di appena otto giorni. Tre le assenze in casa biancorossoazzurra: il difensore Ricci ed il fantasista Fischer, entrambi infortunati e l’altro difensore Quochi, squalificato per una giornata dopo il rosso di domenica scorsa.

Il trainer Corrado Ingenito ha, dunque, gli uomini giusti, con alcune alternative, in particolare a centrocampo, mentre in retroguardia le scelte sono praticamente quasi obbligate. Da segnalare, inoltre, l’addio di Martino Ragghianti, attaccante classe 2007, come noto passato alla Lucchese, impiegato spesso, ma sempre a gara in corso, che ha preferito scendere in Eccellenza per trovare più spazio.

Al netto di tutte queste considerazioni, l’allenatore pare intenzionato a schierare un "3-5-2" con questa probabile formazione: Butano (2008) fra i pali; in difesa: Baldacci (2006), Vecchi e Del Dotto; a centrocampo: Boiga esterno alto a destra, Arcuri esterno basso a sinistra, interni Musatti, Cannarsa (2006) o Mion (2005) e Citarella (o Signorini); in attacco: Boiga e Mariotti (con Thioune pronto a subentrare o a giocare dall’inizio, vedremo le intenzioni del tecnico).

Si gioca su terreno in sintetico; previsto un match intenso, a gran ritmo e con un buon pubblico. Calcio d’inizio alle ore 15.

Flavio Berlingacci