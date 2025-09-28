Serie "D" - Girone "E". Un Tau pieno di cerotti

In dubbio Barsotti, Pietro Carcani (si sono fatti male contro il Prato), sicuramente out Viano e il lungodegente Bachini. Sarà un Tau incerottato e rimaneggiato quello che oggi, alle 15, sarà di scena allo stadio "Enzo Blasone" di Foligno, contro la Fulgens (la città fu fondata dagli umbri Fulginates). E’ la quinta giornata e gli amaranto, in testa alla classifica insieme al San Donato Tavarnelle, cercano di mantenere la leadership.

La formazione della provincia di Perugia è a quota sette punti, frutto del successo casalingo per 4-2 sul Montevarchi e di quello esterno contro il Trestina, con il pareggio interno 2-2 con il Camaiore e il ko di Grosseto. In casa i biancoazzurri (anche in "C2" nella stagione 1982-’83, quando superarono in casa la Lucchese 1-0), hanno realizzato sei reti su sette totali, ma ne hanno anche incassate quattro. Tau che, invece, in trasferta non ha ancora subito reti. Match difficile, come spiega il tecnico, Ivan Maraia.

"C’è sicuramente – afferma il trainer – grande entusiasmo dopo la vittoria importante contro il Prato, ma non possiamo permetterci cali di concentrazione. Ci attende un’altra partita, una sfida e non dobbiamo rilassarci. Inoltre proseguono gli infortuni (anche mercoledì abbiamo perso Barsotti e Pietro Carcani) e questo non facilita il nostro lavoro".

"Importante, adesso, trovare le energie e le soluzioni per affrontare una partita che sicuramente sarà dura – prosegue l’ex tecnico di Lucchese e Pontedera – . Il Foligno, infatti, è una squadra che l’anno scorso è stata ai vertici del campionato di serie ”D“ e ha mantenuto l’ossatura di base, quindi sarà certamente protagonista anche in questa stagione. Nel reparto offensivo hanno diversi giocatori forti e pericolosi ed in generale esprimono un buon gioco. Il valore dell’avversario è evidente. Noi dobbiamo essere coscienti della situazione e preparare bene ogni momento della gara, consapevoli che ci potranno essere delle difficoltà. Solo così potremo andare oltre e portare a casa una nuova prestazione positiva".

Un risultato favorevole consentirebbe di presentarsi con il vento in poppa per lo scontro con il San Donato Tavarnelle (impegnato contro lo Scandicci in questa quinta giornata), di domenica prossima, allo stato attuale le due capolista. Poi la gara a Grosseto contro una delle "big".

Massimo Stefanini