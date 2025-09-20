Serie "D» - Girone "E»: l’anticipo del derbissimo. Ghiviborgo-Tau, la saga continua anche oggi. Colchoneros: solo Fisher out, amaranto a posto

Alla ricerca del giusto assetto tattico e di una maggior quadratura, in un avvio di campionato in chiaroscuro: questo il Ghiviborgo che ospita il Tau per un derby molto atteso, utile soprattutto a definire la reale forza della squadra di Ingenito: vedremo quella incontenibile della prima giornata che travolse il Camaiore con un pokerissimo o il Ghivi di domenica scorsa, infilato tre volte dal Trestina?

Con questo interrogativo da risolvere i colchoneros si sono bene allenati durante la settimana, con il trainer che ha provato uomini e schemi, per un "undici" anti-Tau tutto da scoprire, con alcuni dubbi da risolvere, ma con l’organico quasi al completo. Unico assente il fantasista Fischer, fermo ai box per un noioso infortunio; gli altri sono praticamente tutti a disposizione. Vero è che siamo solo alla terza giornata, ma la sfida agli amaranto di Maraia è di quelle molto importanti, fondamentale per ritrovare morale e fiducia in ottica futura, pur contro un osso duro che ha già violato il "Bellandi" nel primo turno di Coppa Italia. Gruppo, però, pronto e concentrato.

Un "4-3-3" o un "4-2-3-1" l’incognita da sciogliere in base alle condizioni fisiche e mentali di alcuni elementi. Proviamo, comunque, a ipotizzare il probabile schieramento: Butano (2008) fra i pali; Del Dotto e Vecchi (o Ricci) al centro della retroguardia, Baldacci (2006) e Arcuri esterni difensivi; Cannarsa (2006), Musatti e Signorini (o Citarella) a centrocampo; Boiga e Mariotti esterni offensivi, Thioune centravanti. Non sono, però, da escludere soluzioni alternative, in funzione di un avversario quadrato e terribilmente pratico. Previsto un buon pubblico. Fischio d’inizio oggi alle ore 15.

Flavio Berlingacci