Serie "D» - Girone "E». Ghiviborgo astuto: colpisce e porta via tre punti. Superato il Sansepolcro con Mariotti e Del Dotto

SANSEPOLCRO 1 GHIVIBORGO 2

SANSEPOLCRO (4-2-3-1): Bambara; Cerbella (28’ st Corsini), Borgo, Adreani, Omohonria; Petricci (33’ st Brizzi), Alagia (26’ pt Fumanti); Bocci, Massai, Belli; Salvadori (23’ st Barculli). All.: Ciampelli.

GHIVIBORGO (4-3-3): Butano; Baldacci (12’ st Quochi), Del Dotto, Vecchi, Arcuri (12’ st Ceccanti); Cannarsa, Musatti, Citarella (23’ st Signorini); Boiga, Thioune, Mariotti. All.: Ingenito.

Arbitro: Marco Ventrone di Roma "1".

Reti: 6’ pt Mariotti, 22’ pt Petricci, 26’ pt (rig.) Del Dotto; espulsi: 24’ pt Adreani (fallo da ultimo difendente).

SANSEPOLCRO - Due regali del Sansepolcro consentono al Ghiviborgo di espugnare il "Buitoni", di affiancare il San Donato Tavarnelle in sesta posizione e di allungare la tradizione favorevole nei confronti della squadra valtiberina.

Succede tutto nella prima mezzora di gioco: 6’ dal via e, sugli sviluppi di un angolo, l’innocuo traversone in profondità di Musatti non è trattenuto da Bambara e Mariotti ne approfitta per insaccare. Gli umbri reagiscono e, al 21’, fanno le prove generali del gol con Alagia che, servito da Massai, conclude appena sopra la traversa. Un minuto più tardi, angolo dalla destra di Salvadori e perfetto stacco di testa di Petricci che spedisce nell’angolo alla destra di Butano.

Nuovo harakiri del Sansepolcro a distanza di un paio di minuti, con un errore di Omohonria a beneficio di Thioune che viene messo giù in area da Adreani: rigore ed espulsione per il difensore del Sansepolcro che va sotto anche nel punteggio, a seguito dell’impeccabile esecuzione dagli undici metri di Del Dotto.

L’avvio di ripresa vede il Sansepolcro volenteroso, anche se con scarso peso offensivo e, allora, ci prova Massai (6’) con un tiro fuori bersaglio dalla distanza. Il Ghiviborgo, pur con la superiorità numerica in campo, pensa a contenere i tentativi avversari, cercando – se possibile – di chiudere i giochi con il classico contropiede e, al 17’, va in effetti molto vicino alla terza segnatura: Vecchi recupera sulla trequarti e scarica per Thioune che calcia alto il diagonale da favorevole posizione.

Alla fine, però, i biancorossoazzurri rischiano grosso: è il 45’ quando una pizzicata di Brizzi libera Barculli, la cui botta secca è deviata in angolo dal bravo Butano che salva i suoi.

Claudio Roselli