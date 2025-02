Serie "D» - Girone "E». Ghiviborgo, che derby. Arriva il Seravezza

Tempo di derby per il Ghiviborgo. Al "Bellandi" arriva il Seravezza, sfida molto attesa sotto molti aspetti, anche perché sono queste le uniche compagini della provincia nel girone "E". Divise da quattro punti a vantaggio dei versiliesi, è quasi un anticipo di play-off, visto che il Ghivi è sesto ad appena una lunghezza dalla parte nobile della classifica; mentre i verdeazzurri sono scivolati in terza piazza, dopo l’imprevista sconfitta interna ad opera dell’Orvietana. Atteso, dunque, un avversario forte e quotato, con tanta voglia di riscatto e l’obiettivo di finire alle spalle dell’imprendibile capolista Livorno. Un Seravezza con elementi di valore assoluto: da bomber Benedetti, il pericolo numero uno, ad alcuni giovani piuttosto promettenti; ai diversi "ex": Mosti, Sanzone, Lepri e Turini.

Tanti, dunque, i motivi d’interesse di questo match, ma su tifosi, dirigenti e addetti ai lavori di fede biancorossoazzurra incombe un unico interrogativo: vedremo il Ghiviborgo bello e vincente di Poggibonsi e di altre partite giocate alla grande dai ragazzi di Bellazzini (soprattutto in trasferta) o quello distratto e perdente di certe gare interne (come contro il Flaminia)? Sarà il campo a risolvere il quesito. Nel frattempo allenatore e staff tecnico hanno preparato il derby nei minimi particolari, consapevoli della quadratura della squadra di Brando, ma con l’intento di fornire un bella prestazione anche in casa.

Capitolo formazione: ancora assenti Bassano e Campani, fermi per infortunio, Tommaso Bellazzini pare intenzionato a confermare lo schieramento visto sette giorni fa, con alcuni dubbi, relativi soprattutto alla scelta delle quote. Proviamo, dunque, a ipotizzare il probabile "undici" (3-2-4-1): Gambassi (2006) o Bonifacio (2006) fra i pali; Conti, Bura (2004) e Giannini (o Lopez Petruzzi) a comporre la linea difensiva; Signorini (2004) o Simonetta (2006) e Barbera (2004) in mediana; Bonafede (2005) esterno basso a destra, capitan Nottoli e Noccioli o Fischer (2005) sulla trequarti; Vari esterno alto a sinistra; Gori (2004) centravanti. Il via alle 14.30, atteso buon pubblico.

Flavio Berlingacci