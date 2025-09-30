Serie D (girone e). Cristiani si gode un Camaiore pratico, coraggioso e combattivo che si esalta con le grandi

La grande impresa del Camaiore a Grosseto (dove i bluamaranto sono andati ad una manciata di minuti dai 3 punti) rende la misura dell’inizio di stagione dei bluamaranto che, nonostante si siano affacciati da neo-promossi alla categoria e si siano trovati sulla loro strada subito un cammino in salita con un calendario proibitivo, possono godersi una classifica tutt’altro che negativa con 5 punti. Analizzando il percorso nelle prime cinque giornate anzi si vede che le due partite perse il Camaiore le ha rimediate negli “scontri diretti“ contro chi al suo pari si gioca la salvezza (almeno sulla carta): 5-0 pesante a Ghivizzano nella prima di campionato e poi 2-1 mercoledì scorso nell’infra-settimanale a Pietrasanta contro il San Donato Tavarnelle. I punti invece sono arrivati tutti contro le “big“: Prato (successo 2-1 a Seravezza), Foligno (2-2 al “Blasone“) e ora Grosseto (1-1 allo “Zecchini“) dove addirittura era spuntato senza gli squalificati Kthella e Bifini, lanciando nell’undici titolare il 2007 Lorenzo Usseglio Viretta, promosso dalla Juniores e al debutto assoluto tra i grandi. E domenica al Comunale c’è il derby col Seravezza... che, essendo attualmente primo della classe da solo, è avvertito. Perché questo Camaiore si esalta con le grandi. Il motivo? Lo abbiamo chiesto al tecnico bluamaranto Pietro Cristiani e ci ha risposto così: "Sono partite dove è più facile non sbagliare l’approccio. L’attenzione contro queste squadre qui è massimale... e in più magari gli avversari di blasone un po’ ti sottovalutano e li puoi sorprendere".

Simone Ferro