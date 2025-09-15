Serie "D" - Girone "E". Tau super, vola in vetta

TAU ALTOPASCIO 2V. SANSEPOLCRO 0

TAU ALTOPASCIO: Cabella, Soumah, Cartano (24’ st Bagnoli), Meucci, Carli (28’ st Nistri), P. Carcani, Lombardo, Viano (45’ st Del Gronchio), Bouah (17’ st Barsotti), T. Carcani, Nottoli (17’ st Omorugieva). All.: Maraia.

VIVIALTOTEVERE SANSEPOLCRO: Bambara, Barboni (41’ st Merciari), Omohonria, Brizzi (15’ st Petricci), Borgo (42’ st Andreani), Fumanti, Belli, Barculli (27’ st Cerbella), Bocci, Massai, Alagia (22’ st Salis). All.: Ciampelli.

Arbitro: Manzini di Verona.

Reti: 17’ st Carli, 29’ st Barsotti.

Note: ammoniti Cartano, Carli, Alagia, Viano, T. Carcani, Soumah, Bagnoli.

ALTOPASCIO - Senza gli infortunati dell’ultima ora, Chiti e Manetti (per Bachini, addirittura, il mese e mezzo ipotizzato per i suoi problemi alla schiena potrebbe slittare, con rientro nel 2026), il Tau batte anche il Sansepolcro e conquista la vetta della classifica a punteggio pieno, in compagnia di Follonica Gavorrano e Seravezza.

Un primo tempo faticoso per gli amaranto, con poco ritmo e intensità... balneare. Ripresa più tonica e risultato legittimato. Si parte con la più grossa chance per gli ospiti: testa di Bocci all’11’ della prima frazione, salvato sulla linea dal centravanti di casa Tommaso Carcani. Il team di Ciampelli – senza Gennaioli e Vitiello, squalificati – , pericoloso anche al 22’: cross da destra e Cartano manca la deviazione; Belli ne approfitta, ma la sua inzuccata è debole. Si fanno vedere anche i padroni di casa, fino a quel momento annichiliti dal pressing bianconero, puntuale ed efficace. L’occasione è per Carli, al 36’, che, da metà campo, vede Bambara fuori area e tenta di sorprenderlo con un lob, fuori di un soffio. Sarebbe stato un gol da sigla televisiva.

Formazione di casa più pimpante nella ripresa. Subito in avvio Pietro Carcani impegna Bambara e, al 12’, su cross dalla corsia mancina, Nottoli non arriva per millimetri. E’ il preludio al vantaggio lucchese 5’ più tardi: Carli risolve una mischia in area con un un gran tiro. Si fa male Cartano, Maraia arretra sulla linea dei difensori Lombardo.

La squadra della Valtiberina cala fisiologicamente, dopo un ottimo primo tempo. Al 29’ Omorugieva, per i locali, calcia da distanza ravvicinata e Bambara sfodera una prodezza respingendo, ma nulla può sul conseguente tap-in di Barsotti. Game over. I bianconeri ci provano, ma senza esito.

Domenica di nuovo il derby con il Ghiviborgo: pochi giorni fa il Tau si è imposto in coppa.

Massimo Stefanini