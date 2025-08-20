Serie "D» - Girone "E»: il punto e il mercato. Maneschi: "Il Tau non deve sbagliare per la fretta». Si cerca un attaccante, sabato test con la Cerretese

"Non dobbiamo avere fretta, perché non si può sbagliare. L’attaccante lo prenderemo, abbiamo individuato in questo ruolo l’esigenza di intervenire; ci sono un paio di profili interessanti, ma dobbiamo verificare alcune situazioni". Così il direttore sportivo del Tau Altopascio, Giovanni Maneschi, sugli sviluppi finali del mercato.

Si era parlato della conclusione delle operazioni dopo Ferragosto, anche perché colui che arriverà dovrà anche ambientarsi ed entrare negli schemi di Maraia, prima dell’avvio delle gare ufficiali, previsto, per gli amaranto, in Coppa Italia il 31 agosto. A complicare la preparazione anche alcuni infortuni, come quello della punta Omorugieva che si fece male dopo l’amichevole di Pontedera. Adesso è rientrato in gruppo e metterà minuti di gara nelle gambe sabato, alle 17.30, quando avrà luogo, allo stadio di via Rosselli, ad Altopascio, l’ultimo test di prova, contro la Real Cerretese che milita in Eccellenza, nello stesso girone della Lucchese.

Sta meglio anche Bachini che, in pratica, ha saltato tutta la preparazione per un problema alla schiena. Sono inconvenienti che negli allenamenti estivi possono presentarsi.

Il team di Maraia si è ben comportata nelle amichevoli, cedendo soltanto al Pontedera che, come sappiamo, è di categoria superiore, serie "C"; poi ha superato la "Primavera" del Pisa e il Viareggio e pareggiato a Grosseto.

Il campionato di serie "D" girone "E" comincerà il 7 settembre, con esordio a Siena.

