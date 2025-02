Serie D (girone E). Il Seravezza col Siena. Preso il 2005 Cesari

È l’unica squadra contro cui finora il Seravezza ha perso in trasferta in questo campionato 2024/2025 di Serie D. Una sconfitta (3-2) per altro che ancora non è andata giù ai verdazzurri. Ecco perché il Siena è molto atteso oggi al “Buon Riposo“ dove andrà in scena il match di cartello della 22ª giornata (la quinta di ritorno) del girone E di Serie D.

La capolista Livorno, che il Seravezza insegue a debita distanza (i verdazzurri sono secondi da soli a -8 dagli amaranto), oggi avrà invece la sfida interna al “Picchi“ contro il San Donato Tavarnelle del ’Condor’ viareggino Vitaliano Bonuccelli (... che dunque sfiderà nuovamente il suo maestro Paolo Indiani). Per la seconda domenica di fila il Seravezza si ritrova contro la miglior difesa del torneo: la scorsa settimana riuscì a fare due gol al San Donato (con Benedetti su rigore e con il tiro di Menghi deviato) e oggi affronta quella che con sole 15 reti subite ora è rimasta da sola la retroguardia meno battuta del girone. Di contro però il Siena segna poco (solo 19 i gol fatti) e per oggi ha in dubbio anche l’attaccante viareggino Elia Galligani che della Robur è il miglior marcatore con 6 centri. I bianconeri senesi hanno 37 punti in classifica e sono quinti ma soltanto a -3 dal Seravezza.

Oggi alle 14.30 allo stadio di Pozzi arbitrerà Angelo Davide Lotito della sezione di Cremona, coadiuvato dagli assistenti di linea Mateo Sadikaj di Mestre ed Enrico Antonini di Bassano del Grappa. Nel Seravezza gli assenti sicuri, oltre agli oramai noti lungodegenti Marinari e Delorie, sono il trequartista Bellini e l’attaccante 2004 Stabile. In forse anche la presenza del centrocampista 2005 Sforzi. E a proposito di classe 2005, il Seravezza nell’ultimo giorno di mercato ne ha ingaggiato un altro: Manuel Cesari, centrocampista offensivo duttile e dinamico che vanta 37 presenze tra Primavera 1 e Coppa Italia Primavera con le maglie di Bologna e Empoli. Oggi può andare già in panchina.

Probabile formazione (3-5-2): 1 Lagomarsini; 4 Mosti, 23 Sanzone, 3 Coly; 27 Sava (’06), 21 Bedini, 19 Menghi, 6 Greco, 16 Salerno (’04); 20 Bocci (’05), 9 Benedetti (C). All. Lucio Brando.