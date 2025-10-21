SERIE D (GIRONE E). Il Seravezza riscopre i gol delle punte. Il Camaiore deve gestire meglio i momenti

In D domenica di rimonte subite per le versiliesi: pari (con l’amaro) per il Seravezza che vinceva 1-0 e poi 2-1 e si è fatto riprender due volte nello scontro playoff col Tau; sconfitta (dolorosissima) per il Camaiore che era avanti 2-0 al 25’ e ha finito col perdere allo scadere, subendo il 2-2 all’89’ e il 3-2 al 95’ nello scontro salvezza col Montevarchi. Cosa va e cosa no dopo la prima metà dell’andata nei verdazzurri di Masitto e nei bluamaranto di Cristiani?

Qui Seravezza. Nel 2-2 di Altopascio (non fosse per la doppia rimonta subita sarebbe da considerare ottimo punto... dato che sul campo del Tau ci avevano perso in tre su tre: Sansepolcro, Prato e San Donato) ciò per cui gode il Seravezza è l’aver trovato finalmente i gol tanto attesi dei suoi attaccanti.

Il “dopo Benedetti“ era chiaro a tutti che non sarebbe stato semplice... ma coi giovani bisogna aver pazienza. Ed ora ecco le prime reti in campionato del 2006 Fontanarosa e del 2004 "Spider-Man" Spatari (quest’ultimo aveva già segnato in Coppa nella prima stagionale e sembra esser il principale potenziale uomo da gol verdazzurro). Cosa non va? I 7 gol presi nelle ultime tre trasferte sono francamente troppi.

Qui Camaiore. L’aspetto lodevole dei bluamaranto è la capacità di restare sempre attaccati dentro ad ogni gara (gli 8 punti fatti contro le big del torneo stanno lì a dimostrarlo). Cosa non va lo dice mister Cristiani: "Ci manca la gestione. Nei secondi tempi gli altri aumentano i giri... mentre noi sembra che rimaniamo fermi sulla partita iniziale e su questo dobbiamo lavorarci".

