Serie D (girone e). Il Seravezza espugna Cannara. Ed è primo a punteggio pieno

cannara

0

seravezza

1

CANNARA (5-3-2): Vassallo; Porzi (28’ st Cardoni), En. Bertaina, Camilletti (21’ st Di Cato), Baraboglia, Mancini; Schvindt (28’ st Chemeka Azuruwa), Montero, Roselli; Lomangino (28’ st Ferrario), Haxhiu (41’ st Fioretti). (A disposizione: Tatiana, Ravele, Maselli, Vitaloni). All. Antonio Armillei.

SERAVEZZA (5-2-3): Lagomarsini; Fabri (29’ st Sforzi), L. Mosti (14’ st Pani), Mannucci, Pucci, Mannelli; Bedini, Muhic; Vanzulli (14’ st Fontanarosa), Spatari (8’ st Cupani), Lepri (1’ st Tognoni). (A disposizione: N. Mosti, Fiore, Cini, Lecini). All. Cristiano Masitto.

Arbitro: Cifra di Latina (assistenti di linea Baldoni e Di Tella di Ancona).

Rete: 17’ st Fabri (S).

Note: ammoniti Baraboglia (C), Montero (C) e il vice-allenatore Fuscagni (C), L. Mosti (S), Muhic (S), Bedini (S).

CANNARA – Primo in classifica a punteggio pieno nel girone E di Serie D dopo due giornate ci si conferma il Seravezza che dopo il successo 2-1 sul Grosseto va ad imporsi anche in terra umbra massimizzando il gol nella ripresa di Fabri, che Masitto recuperandolo dopo il turno di squalifica ha schierato come quinto basso a destra nel suo particolare sistema di gioco 5-2-3. Sugli scudi la difesa verdazzurra con Mannucci (nella foto) migliore in campo a dirigere una retroguardia che ha visto l’accentramento da braccetto di sinistra del 2007 Lorenzo Pucci (che per tutto il pre-campionato, e anche alla 1ª col Grosseto, era stato impiegato invece da terzino destro). Nel Cannara erano assenti Myrtollari ed Elian Bertaina. Mentre Masitto ha cambiato nel riscaldamento visto che nell’undici iniziale era previsto Pani e non Fabri. Allo “Spoletini“ è partita tosta, che i versiliesi portano a casa con carattere... e con il gol del talentuoso classe 2003 ex Orvietana Francesco Fabri che recupera palla al limite dell’area e di destro infila Vassallo.