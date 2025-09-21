Serie D (girone E). Seravezza col Trestina. Per rimanere in vetta

Partita da vincere per confermarsi in vetta a punteggio pieno nel girone E della Serie D per il Seravezza. Dopo aver fatto da spettatori ieri al turno completamente anticipato al sabato in vista del turno infrasettimanale di mercoledì, oggi i verdazzurri sono gli unici a giocare di domenica per questa 3ª giornata di campionato. Lo faranno ospitando sul sintetico amico del “Buon Riposo“ lo Sporting Trestina. Gli umbri sono avversari da prender con le molle, come dimostra il successo 3-0 di domenica scorsa contro il GhiviBorgo (che la settimana precedente aveva schiantato 5-0 il Camaiore). A dirigere il match oggi alle 15 ci sarà il fischietto Stefano Calzolari di Albenga, coadiuvato dagli assistenti di linea entrambi genovesi Enrico Conio e Davide Salinelli.

Il tecnico Cristiano Masitto, “stregone“ della tattica che rimescola sempre le carte nel mazzo della vigilia, per l’occasione ha tutti a disposizione tranne il lungodegente Falteri (per lui stagione finita, come noto, dopo l’operazione di ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro) e lo sfortunato Delorié (alle prese con un problema al menisco... la cui gravità è da ancora da verificare). L’impressione, al di là del modulo (molto fluido) che poi potrà esser messo in 3-5-2 o varianti sul tema, è che Masitto in questo momento prosegua sulla strada dell’impiego di cinque difensori, tre centrocampisti e due attaccanti. Gli piace non concedere il fianco al nemico, stare coperto e avere linee corte e strette che si ricompattino in fretta per poi ripartire velocemente sfruttando la tanta gamba dei suoi giovani. In difesa intanto ha avuto un altro rinforzo con uno dei suoi fedelissimi Bajic, 28enne che ha già avuto sia al Campodarsego (vincendo i playoff) sia alla Luparense... e che presto si prenderà un posto da titolare in squadra pure a Seravezza. In ascesa le quotazioni davanti del 2006 Fontanarosa.

Probabile formazione (5-3-2): 1 Lagomarsini; 20 Pucci (’07), 4 Mosti, 28 Mannucci, 25 Pani (3 Bajic), 26 Mannelli (’05); 21 Bedini, 8 Muhic, 5 Fabri (10 Lepri); 27 Vanzulli (’06), 19 Spatari.