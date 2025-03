Serie D (girone E). Seravezza col Flaminia. Ancora fuori Benedetti

In Serie D siamo alla 27ª giornata e due partite del girone E sono state rinviate: Fezzanese-Sporting Trestina si gioca mercoledì 12 marzo al “Buon Riposo“ di Pozzi (proprio per avere lo stadio seravezzino a disposizione dei liguri visto che oggi è occupato dalla squadra di casa) mentre Siena-Terranuova Traiana slitta di una settimana essendo stata posticipata al prossimo sabato 15 marzo. Infatti domenica prossima il campionato di Serie D farà pausa per la presenza della Rappresentativa della Lnd alla 75ª Viareggio Cup. Oggi i match di cartello sono GhiviBorgo-Livorno oltre ai due derby: quello maremmano Grosseto-Follonica Gavorrano e quello valdarnese Aquila Montevarchi-Sangiovannese. Mentre le due seconde della classe sono impegnate una in casa (il Seravezza, con il Flaminia Civita Castellana) e l’altra in trasferta (il Fulgens Foligno, ad Ostia Lido).

Il Seravezza quest’oggi alle 14.30 riceve al “Buon Riposo“ la formazione romana del Flaminia Civita Castellana nel match che sarà diretto dal fischietto torinese Giovanni Moro di Novi Ligure, coadiuvato dagli assistenti di linea Alessio Reitano di Acireale e Dario Gherardini di Faenza. Il tecnico verdazzurro Lucio Brando deve sempre fare i conti con defezioni pesanti nel reparto d’attacco. Bomber Benedetti sta meglio dopo il ricovero di sabato scorso in ospedale (è stato poi dimesso due giorni dopo) ma ancora non può giocare, in attesa di accertamenti. In fortissimo dubbio ci sono anche gli esterni d’attacco Lepri e il 2006 Sava. Dunque le scelte davanti sono quasi obbligate. La buona notizia è il rientro dalla squalifica del 2004 Stabile (che lunedì sera sarà ospite del programma social tv ’Palla al centro’). Potrebbe far coppia col 2005 Bocci. E dopo aver fatto tutta la settimana in gruppo potrebbe rivedersi in panchina il numero 10 Bellini. "In casa paradossalmente facciamo più fatica che fuori – dice Brando – vogliamo provare a cambiare questo trend".

Probabile formazione (4-2-3-1): Lagomarsini; Mosti, Sanzone, Menghi, Coly; Bedini, Greco; Paolieri (’06), Stabile (’04), Cesari (’05); Bocci (’05).