Serie D Girone E: Ultima Giornata Decisiva per Play Off e Retrocessioni

Novanta minuti di fuoco. Il girone E della Serie D è chiamato questo pomeriggio a giocare l’ultima partita della stagione regolare, con ancora tanti verdetti in bilico sia nella parte alta che in quella bassa della classifica. Soltanto al termine delle gare di oggi si conosceranno i nomi delle squadre che parteciperanno ai play off, di quelle che si giocheranno la categoria ai play out e del secondo club, dopo la Fezzanese che retrocederà in Eccellenza. Oltre al derby Grosseto-Siena, andranno in scena le sfide Fulgens Foligno-Poggibonsi, Fezzanese-Ghiviborgo, Figline-Livorno, Follonica Gavorrano-Seravezza Pozzi, Ostiamare-Montevarchi, San Donato Tavarnelle-Flaminia Civita Castellana, Sangiovannese-Terranuova Traiana.

Classifica: Livorno 72; Fulgens Foligno 57; Seravezza Pozzi 56; Ghiviborgo 54; Orvietana 52; Siena 51; Grosseto 49; Ostiamare 44; Poggibonsi 43; Flaminia Civita Castellana, San Donato Tavarnelle, Follonica Gavorrano e Montevarchi 40; Trestina 37; Sangiovannese e Terranuova Traiana 36; Figline 35; Fezzanese 25.

Classifica marcatori: Gori (Ghiviborgo) 26; Panattoni (Orvietana) 17; Tomassini (Fulgens Foligno) 15; Benedetti (Seravezza Pozzi) 14.