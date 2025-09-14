SERIE D: gli ambiziosi biancorossi aLl’ossola. Il Varese cerca conferme con il Chisola

Se si tratta di vera gloria è presto per dirlo. Ma, se il buongiorno si vede dal mattino, il Varese potrebbe ritagliarsi un torneo da protagonista con vista sulla Lega Pro. Alla prima uscita stagionale nella tana dell’Imperia, chiamata come era a mandare al macero l’eliminazione in Coppa Italia patita dalla Varesina, la compagine di Andrea Ciceri non ha steccato imponendosi 3-1 in rimonta, con determinazione e carattere. Il momento magico deve essere consolidato a partire dall’odierno impegno casalingo contro gli ostici piemontesi del Chisola. Dirigenza, calciatori e tifosi hanno intonato un coro compatto: vietato mandare in replica la scorsa stagione dove la squadra, fallendo anche i playoff, si è ritrovata con un pugno di mosche in mano. E, visto che poi gli stessi playoff non garantiscono (anche in caso di successo) di spiccare il volo, occorre tentare di accedere alla serie C passando per la porta principale. E Ciceri sa di poter contare su un gruppo in grado di seguirlo.

Cristiano Comelli