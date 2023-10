Serie D, gli azzurri cercano il successo che manca da tre giornate. Le scelte del tecnico. La Sangiovannese all’assalto dell’Orvietana. Bencivenni: "Aspetto conferme dai ragazzi»

SAN GIOVANNI

La Sangiovannese riceve L’Orvietana, fischio d’inizio alle 14,30 per il ritorno all’ora solare, e l’obiettivo è quello di poter ritornare al successo pieno che manca da tre giornate di campionato, esattamente dal 1 ottobre quando una rete di Disegni ha consegnato l’unico successo del campionato giunto proprio tra le mura amiche contro il Real Forte Querceta.

Dopo il buon pareggio di Grosseto ci sono da compiere altri passi importanti in graduatoria per allontanarsi dalle zone pericolose, Gabriele Bencivenni conosce benissimo l’importanza e la difficoltà di questa partita tanto da mettere bene in guardia i suoi circa la forza della formazione umbra diretta da Silvano Fiorucci: "E’ una squadraccia come si dice in questi casi, tende molto a sporcare la partita a centrocampo cercando di impedire le giocate ed è composta da giocatori che conoscono molto bene la categoria, il duo centrale difensivo è molto esperto e anche in avanti vanno a segno con diversi giocatori. Temo più questa partita delle altre recenti che ho giocato perché è molto facile trovare gli stimoli affrontando formazioni importanti con San Donato e Grosseto meno, invece, quando c’è davanti un gruppo di un valore pressoché vicino al tuo. Mi aspetto però delle conferme importanti dopo la gara di domenica, queste però sono le classiche occasioni dalle quali bisogna essere bravi da uscire con i tre punti".

La squadra giocherà con il lutto al braccio per ricordare la memoria di Fabio Cappelli al quale sarà dedicato anche un minuto di raccoglimento.

COSÌ IN CAMPO (ore 14,30)

SANGIOVANNESE (4-3-1-2): Barberini; Lorenzoni, Farini, Rosseti, Simonti; Nannini, Disegni, Massai (nella foto); Senesi; Zhar, Regolanti. All. Bencivenni.

ORVIETANA (4-3-1-2): Marricchi; Caravaggi, Congiu, Siciliano, Lorenzini; Orchi, Ricci, Greco; Fabri; Marsilii, Santi. All. Fiorucci.

Arbitro: Laugelli di Casale Monferrato

Massimo Bagiardi