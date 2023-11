Serie D. Gran guaio Cenaia: sonoro ko con il Trestina

CENAIA

CENAIA: Simoncini, Rossi, Papini, Pasquini (67’ Velani), Caciagli, Sanyang, Rustichelli, Borselli, Malara (46’ Quilici), Di Bella, Macchia. All. Macelloni.

S. C. TRESTINA: Fiorenza, Dottori (89’ Luchetti), Bucci (88’ Bartolucci), Menghi (67’ Soldani), Contucci, Sensi, Belli (88’ Pica), Omohonria, Tascini, Di Nolfo (80’ Giuliani), Marietti. All. Ciampelli.

Arbitro: Tommaso Scuderi di Verona.

Reti: 45’ Belli, 58’ Di Nolfo, 65’ Tascini, 69’ Macchia, 83’ Tascini, 88’ Marietti.

CENAIA – Notte fonda in casa Cenaia. Arriva un altro pesante ko per i ragazzi di mister Macelloni che non solo non riescono a smuovere la classifica, bloccata a 5 punti ormai da sette turni, ma alimentano in negativo il dato delle reti subite: ora sono 32 i gol incassati in queste prime 13 partite. In questa 13esima giornata Macelloni si è trovato ancora una volta a dover fare a meno dei due difensori centrali (Benassi passato al Viareggio e Signorini squalificato) e degli attaccanti (Bruzzi squalificato e in partenza e Manfredi ancora out per infortunio). Davanti si presenta uno Sporting Trestina che cerca punti per evitare i playout.

La gara resta equilibrata per tutto il primo tempo con i locali e gli umbri che non arrivano mai a conclusioni pericolose. Fino a 30 secondi prima del riposo, quando da un’uscita sbagliata della difesa locale arriva la rete di Belli che porta in vantaggio i bianconeri. Il Cenaia va negli spogliatoi con il morale sotto ai piedi e rientra in campo sottotono. Gli ospiti se ne accorgono e ne approfittano. Al 58’ è Di Nolfo trovare il raddoppio con un tiro dal limite. E poco più tardi, dagli sviluppi di un angolo, arriva lo 0-3 con Tascini che indisturbato mette in rete di testa. Al 69’ Fiorenza sbaglia un rinvio, Macchia ne approfitta e accorcia lo svantaggio. Il Cenaia prova a reagire ma all’83’ ancora Tascini mette in rete chiudendo i giochi. La rete di Marietti nel finale serve solo ad appesantire il risultato. Ultima posizione in classifica per il Cenaia e zona salvezza diretta a -10 quando mancano 4 giornate alla fine del girone di andata. I prossimi saranno quattro scontri diretti da non sbagliare. I rientri di Signorini e Manfredi potranno aiutare, così come gli eventuali innesti dal mercato. La dirigenza è a lavoro per rafforzare la squadra.

l.b.