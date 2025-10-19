Serie D. Grifone dai mille volti: "Non sarà lo stesso undici»

Difficilmente mister Indiani oggi manderà in campo lo schieramento iniziale visto domenica scorsa contro il Tau "perchè – come lo stesso allenatore ha dichiarato in conferenza stampa ieri mattina – cambia l’avversario, perchè durante la settimana possono sorgere cose nuove e perchè non si gioca allo ’Zecchini’".

Quindi oggi sul terreno dello stadio "Muzi" di Orvieto, inizio alle 15, per l’ottava giornata del girone d’andata, gli sportivi ed i tifosi maremmani potranno assistere ad una ’nuova’ formazione iniziale contro l’Orvietana di mister Rizzolo.

"Noi chiaramente siamo i favoriti perchè siamo in testa alla classifica – ha proseguito il tecnico dei biancorossi –, ma l’Orvietana arriva da tre vittorie consecutive per cui sarà una gara difficile, molto difficile, e noi dovremo essere bravi, bravi, bravi".

"Ci aspetta un match con tante insidie ed in settimana ci siamo preparati per affrontarle nella maniera giusta, ma gli avversari ci potrebbero riservare qualche novità. Noi comunque cercheremo di essere pronti anche per questa eventualità".

Assenti gli infortunati Della Latta, Sacchini, D’Ancona e Italiano. Ecco I convocati: Ampollini, Bacciardi, Bellini, Benedetti, Brenna, Cardelli, Ciraudo, Dierna, Disanto, Ferronato, Fiorani, Gerardini, Gonnelli, Guerrini, Marcu, Marzierli, Montini, Regoli, Riccobono, Romagnoli, Sabelli, Santarelli, Sartorelli. Arbitro Leone di Avezzano.