Serie D. Grifone e mercato. Moscatelli e Giustarini via?

I biancorossi, dopo il pareggio interno con la Pianese che ha suscitato opinioni contrastanti, ieri pomeriggio hanno ripreso la preparazione in vista della trasferta di domenica in casa del Real Forte Querceta. La squadra versiliese si trova al terzultimo posto in classifica e domenica scorsa ha ottenuto un pareggio in casa del Sansepolcro: Ponsacco docet, quindi, non illudiamoci che possa essere una passeggiata per il Grifone. Gli umori tra gli sportivi maremmani sono quasi tutti indirizzati verso la delusione non tanto per il pareggio contro la capolista quanto per il modo in cui è arrivato. Note negative arrivano da un reparto offensivo poco producente, da una difesa disattenta e da un centrocampo che non fa il filtro necessario.

L’unica nota positiva arriva dal bomber Marzierli che con 7 gol, insieme a Capparella (Tau Altopascio) e Bendetti (Seravezza Pozzi) è alle spalle del capocannoniere Mignani (Pianese) con 9 reti. Dopo l’arrivo di Filippo Grasso gli sportivi guardano con fiducia alla finestra invernale del mercato nella quale il direttore generale Filippo Vetrini si è sempre distinto. E intanto le prime voci sono su Moscatelli e Giustarini che potrebbero accasarsi altrove.