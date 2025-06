Serie d. Grifone, Vetrini si ’laurea’. Primi ’rumors’ di mercato

Il direttore generale Filippo Vetrini ha concluso a Coverciano il corso di eccellenza "Programma excutive in management del calcio" organizzato dalla Federcalcio in collaborazione con l’Università Bocconi. Il dg biancorosso ha discusso la tesi "Piano strategico triennale 2025-2028 dell’Us Grosseto" al termine della quale ha ricevuto un lungo applauso da parte dei massimi rappresentanti del calcio nazionale (non era ammessa la votazione).

Ma ora Vetrini è atteso da un’altra sfida, quella sul campo. Fino a questo momento l’unico arrivo è quello del portiere Laerte Tognetti dal Foligno via Fiorentina, anche se si parla sempre più insistentemente di trattative per portare alla corte di mister Indiani alcuni ex-amaranto del Livorno come il portiere Cardelli, il difensore Brenna e i centrocampisti Hamlili e Bellini.

Come arrivo in casa biancorossa da segnalare anche quello di Alessandro Bertozzi come segretario. Intanto in vista della gara amichevole Grosseto-Fiorentina in programma allo stadio Zecchini martedi 24 luglio con inizio alle 20, l’Us Grosseto ha deciso i prezzi dei biglietti: tribuna Vip 45 euro, tribuna centrale 25, ridotti 18, Curva 18 (ridotto 13).

Il ritiro precampionato della squadra biancorossa si svolgerà ad Abbadia San Salvatore dal 28 luglio al 13 agosto: staff e i giocatori saranno ospiti dell’hotel Parco Erosa. Il campionato inizierà il 7 settembre e terminerà il 3 maggio.

