Serie D. Grosseto, bene così. E ora c’è la Coppa

Dopo l’anticipo di sabato il Grosseto era diventato capolista, posizione che i biancorossi di mister Indiani hanno mantenuto anche al termine delle gare disputate ieri e valide per la sesta giornata del girone d’andata. E’ vero che Marzierli e compagni sono in compagnia di Siena e Tau Altopascio a quota 13 punti, ma è altrettanto vero che essere al vertice è sempre una bella cosa che garantisce una carica maggiore perchè è sempre ’meglio essere guardato che guardare’.

Dopo la vittoria meritata ottenuta contro il Trestina in quel di Città di Castello, quindi, il Grosseto dimostra di essere in grado di dare continuità ai risultati. Contro la squadra umbra I biancorossi hanno offerto, sicuramente, la migliore prestazione di questa stagione approcciando la gara nella giusta maniera e adattandosi ai vari momenti del match sfoderando, al momento opportuno, la spada in alternanza al fioretto come aveva dichiarato in settimana il direttore generale Filippo Vetrini. Contro I bianconeri umbri, mister Indiani ha schierato un’altra formazione a trazione offensiva che ha visto per la prima volta la presenza in simultanea dei due bomber, Marzierli e Benedetti. Un esperimento che sicuramente verrà ripetuto.

Tutte positive sono le note scaturite dal terreno di gioco umbro: tra queste ci piace sottolineare il ritorno in campo, dopo una lunga assenza per infortunio, del giovane Lorenzo Guerrini (2006) che consentirà a mister Indiani di avere un problema in meno in merito alla scelta dei tre under. Archiviato per un attimo il campionato (domenica allo ’Zecchini’ arriva il Tau, sfida, quindi tra primi della classe) ora il pensiero va alla Coppa Italia. Domani, infatti, per i trentaduesimi di finale, il Grosseto ospita allo stadio "Zecchini" l’undici laziale dell’Unipomezia: gara secca ed in caso di parità dopo il tempo regolamentare si passa ai calci di rigore.

P.P.