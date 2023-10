Serie D. I biancazzurri salgono fino al terzo posto

Si candida a matricola terribile il Victor San Marino di Stefano Cassani. Grazie al successo nel recupero di ieri in casa del Corticella, i biancazzurri salgono al terzo posto in classifica, in condominio con il Forlì, a un solo punto dal Carpi e a cinque dal Ravenna. Ravenna che domenica salirà sul Titano. Match da non perdere in Repubblica sul campo di Acquaviva. Una bella prova di maturità per capitan Sabba e compagni contro la prima della classe, la squadra alla quale in questo momento tutti vorrebbero mettere i bastoni tra le ruote. Serie D. Girone D: Corticella-Victor San Marino 0-1.

Classifica: Ravenna 17; Carpi 14; Forlì, Victor San Marino 13; Sammaurese, Imolese 12; Fanfulla 11; Mezzolara, Prato 10; Corticella, Pistoiese, Lentigione 9; Sant’Angelo, San Giuliano City, Aglianese 7; Certaldo, Progresso 6; Borgo San Donnino 4.