Serie D: I bianconeri confermano la buona fase difensiva anche nel derby di Terranuova ma attendono il ritorno di Vitiello. Sansepolcro, Bambara e Pagnini protagonisti

SANSEPOLCRO E arrivò il quarto pareggio di fila per il Sansepolcro, che oltretutto da un paio di partite non incassa reti. Un dato senza dubbio positivo, aspettando il recupero in attacco di Domenico Vitiello, che però rischia di saltare anche la prossima trasferta di Prato. Nel derby di Terranuova Bracciolini è maturato uno 0-0 con poche occasioni da rete ma tutte ghiotte: locali migliori nel primo tempo, bianconeri più vivaci nella ripresa. Bambara (nella foto) si è esaltato su Ngom e soprattutto su Tassi, realizzando un vero e proprio miracolo; tuttavia, anche il collega Pagnini è stato tempestivo nel togliere letteralmente il pallone dai piedi di Bocci, non dimenticando il precedente colpo di testa di Belli a porta semi-sguarnita. Insomma, se collochiamo i pesi sul piatto della bilancia il pareggio è senza dubbio il risultato più giusto e muovere la classifica in un girone del genere è sempre un passo in avanti.

Anche Davide Ciampelli è d’accordo: "Alla fine c’è stata un’opportunità importante per il Terranuova Traiana – ha ricordato – così come c’è stata per noi a campo aperto in un momento nel quale le distanze si erano allungate. Conoscevamo bene le difficoltà di questo incontro, tanto più che loro avevano il dente avvelenato per la partita di Siena, ma anche noi diamo adesso battaglia. Questo è un aspetto importante, poi però bisogna metterci anche l’aspetto tecnico e su questo dobbiamo ancora crescere. Nei primi 45 minuti il Terranuova ha lavorato bene sulle catene laterali e noi abbiamo dovuto modificare qualcosa rispetto al piano gara, perché quando gli avversari sono bravi bisogna porre rimedio in campo. Nella ripresa ci siamo alzati un pò, commettendo qualche errore con palla in nostro possesso".

E adesso, arriva a ruota il match di Prato: con la vittoria in rimonta a Poggibonsi, la formazione laniera ha dimostrato che è in chiara risalita. E se ancora non lo si fosse capito, il livello di questo girone della serie D è molto alto.

Claudio Roselli