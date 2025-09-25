Serie D: i bianconeri raggiunti dal Poggibonsi. Segnano i due ex. Belli e Vitiello illudono. Pari del Sansepolcro

Poggibonsi 2 Sansepolcro 2

POGGIBONSI (4-3-1-2): Bertini; Nobile, Borri F., Borghi (19’ El Dib, 77’ Pruszko), Ponticelli; Corzani, Paulinho (40’ Corcione), Ndiaye (63’ Pippi); Ciacci; Boriosi, Skerma (75’ Kean). Allenatore: Barontini.

SANSEPOLCRO (4-2-3-1): Bambara; Omohonria, Borgo, Fumanti, Cerbella (83’ Innocentini), Petricci, Massai (81’ Alagia), Barculli (50’ Testerini), Bocci (70’ Brizzi), Belli; Vitiello (60’ Salis).

Arbitro: Dumitrascu di Finale Emilia.

Reti: 21’ Ciacci, 48’ (primo tempo) Belli su rigore, 54’ Vitiello, 76’ Ciacci.

POGGIBONSI – Sfiora l’impresa il Vivi Altotevere Sansepolcro. In svantaggio nel primo tempo, la formazione di Davide Ciampelli capovolge le sorti tra il recupero nel finale di frazione e l’inizio della ripresa: protagonisti Belli e Vitiello, due dei tre ex del Poggibonsi – c’è anche Massai – oggi in forza ai bianconeri. Sul parziale di 2-1 a proprio favore, gli altotiberini appaiono in grado di portare a casa i tre punti (un fallo su Belli in area è ignorato dal direttore di gara, tra l’altro). Ma non fanno i conti con il classe 2007 Ciacci, autore dell’1-0 per il Poggibonsi e del definitivo 2-2. Esito che regala al Poggibonsi il primo punto in stagione. Sembra convincente lo start del Poggibonsi. Al 21’ ci provano in sequenza Skerma e Boriosi per il Poggibonsi: sul pallone ribattuto di Bambara si avventa Ciacci per l’1-0.

Nel finale di frazione (ben sei minuti di recupero), sale in cattedra proprio uno dei volti noti della giornata: Lorenzo Belli. L’esterno d’attacco ospite impegna severamente Bertini su punizione. Poi, al 48’, trasforma il penalty concesso per un mani in area, di Skerma: 1-1. Non è tutto, perché nella ripresa Vitiello sigla il vantaggio con una esecuzione da applausi. Barontini tenta con successo la carta Kean. L’attaccante ripaga la fiducia del tecnico imbeccando Ciacci per il 2-2 in diagonale. Nelle fasi successive del confronto, le due compagini offrono la sensazione di accontentarsi del verdetto.

Paolo Bartalini