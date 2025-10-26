Serie D: i bianconeri sul campo del San Donato Tavarnelle. Sansepolcro, duro test. Occorrono i gol di Bocci

SANSEPOLCRODopo due amare sconfitte maturate per giunta nel finale, come quelle contro Prato e Siena e una classifica che segna rosso, è normale che il Sansepolcro avverta più che mai il bisogno di sbloccarsi da quota 7, anche se la nona giornata di campionato (siamo già a un quarto del cammino) propone sulla strada dei bianconeri un altro test non facile da digerire: il San Donato Tavarnelle di Vitaliano Bonuccelli e di Niccolò Falconi, il centrocampista di Sansepolcro (di Gricignano per l’esattezza) che ha un passato nelle giovanili della Fiorentina e che per il secondo anno di fila veste il gialloblù della formazione della Val di Pesa, che all’indomani del colpaccio di Poggibonsi torna fra le mura amiche del "Leonardo Pianigiani" di Tavarnelle. Purtroppo per il Sansepolcro, Ciampelli parte con le solite assenze: eccezion fatta per Barboni, ancora non è il momento del rientro per bomber Vitiello (sperando sempre che la settimana a venire sia quella buona per lui) e anche per Adreani le probabilità di impiego sono alquanto risicate. Da capire allora se cambierà in avvio qualche pedina nello schieramento tattico che opporrà al 3-4-2-1 dei locali, non dimenticando che sette giorni fa il Borgo presentò una difesa a cinque per arginare i tentativi della capolista Siena. "Ci vorrebbe in questo momento un episodio a noi favorevole per sbloccare l’impasse che si è venuto a creare, nonostante sul piano del gioco e dell’atteggiamento abbia poco o nulla da rimproverare ai ragazzi", ha commentato Ciampelli alla vigilia del match. Tutto insomma va bene, purchè la squadra non torni a mani vuote. COSÌ IN CAMPO (ore 14.30)SAN DONATO TAVARNELLE (3-4-2-1): Tampucci, Morelli, Sardilli, Falconi, Cecchi, Alfani, Torrini, Gistri, Ciravegna, Doratiotto, Nardella. Allenatore: Vitaliano Bonuccelli. SANSEPOLCRO (4-2-3-1): Bambara; Omohonria, Borgo, Fumanti, Cerbella; Brizzi, Massai; Alagia, Barculli, Belli; Bocci. All. Davide Ciampelli. Arbitro: Hamza El Amil di Nichelino. Claudio Roselli