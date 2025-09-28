Serie D: i biancorossi di scena a Siena. Ngom guiderà l’attacco anche se l’allenatore dei valdarnesi deve fare a meno di Ficini. Becattini cerca l’impresa con il suo Terranuova

TERRANUOVA Si torna al Rastrello, per la seconda volta nella storia. Per il Terranuova Traiana è una di quelle trasferte per cui vale la pena giocare in questo campionato. L’avversario è nientemeno che il Siena di Bellazzini e Lelli, la nobile decaduta. Andrea Saitta, ex Terranuova oggi in forza al Mazzola, ha detto la sua sulla partita in programma per questo pomeriggio. "Sono sempre state partite improntate sull’agonismo e sull’aggressività, molto tattiche, ‘ignoranti’". Per il difensore quella di oggi si preannuncia come una sfida aperta, dal momento che entrambe le squadre hanno rinnovato tantissimo. Becattini è senza Ficini. Ngom dovrebbe invece avere la meglio su Bruni per il ruolo di terminale offensivo. Sono in totale quattro i precedenti tra le due formazioni, con due pareggi e una vittoria a testa. Il primo incrocio risale al campionato di Eccellenza 2023-2024. Il 15 ottobre 2023, nel primo storico incontro, finì 1-1 al Matteini con le reti di Biancon e Sacconi. Nel retour match del 28 gennaio 2024 fu la Robur a prevalere alle Badesse per 1-0 grazie ad un gol di Candido. Poi nella stagione successiva entrambe le compagini si sono ritrovate in serie D: il Siena per la vittoria del massimo campionato dilettantistico a livello regionale, il Terranuova per aver vinto i play-off di categoria. All’andata, il 2 novembre 2024, di scena ancora una volta al Matteini, i biancorossi surclassarono i bianconeri con una clamorosa doppietta di Iaiunese. Nella gara di ritorno del 16 marzo 2025, per la prima volta al Franchi, il risultato si fermò sull’1-1 (Boccardi e Sacconi).

COSÌ IN CAMPO (ore 15) SIENA (3-2-4-1): Michielan; Conti, Somma, Zanoni; Barbera, Vlahovic; Loconte, Nardi, Lipari, Vari; Noccioli. Allenatore: Bellazzini. TERRANUOVA TRAIANA: (4-2-3-1): Pagnini; Benucci, Simonti, Degl’Innocenti, Senzamici; Saltalamacchia, Sesti; Bargellini, Sborgi, Marini; Ngom. Allenatore: Becattini. Arbitro: Carluccio de L’Aquila. Francesco Tozzi