Serie D: i biancorossi di scena a Siena. Ngom guiderà l’attacco anche se l’allenatore dei valdarnesi deve fare a meno di Ficini. Becattini cerca l’impresa con il suo Terranuova

di FRANCESCO TOZZI
28 settembre 2025
Mamadou Ngom, 25 anni, punta

TERRANUOVA Si torna al Rastrello, per la seconda volta nella storia. Per il Terranuova Traiana è una di quelle trasferte per cui vale la pena giocare in questo campionato. L’avversario è nientemeno che il Siena di Bellazzini e Lelli, la nobile decaduta. Andrea Saitta, ex Terranuova oggi in forza al Mazzola, ha detto la sua sulla partita in programma per questo pomeriggio. "Sono sempre state partite improntate sull’agonismo e sull’aggressività, molto tattiche, ‘ignoranti’". Per il difensore quella di oggi si preannuncia come una sfida aperta, dal momento che entrambe le squadre hanno rinnovato tantissimo. Becattini è senza Ficini. Ngom dovrebbe invece avere la meglio su Bruni per il ruolo di terminale offensivo. Sono in totale quattro i precedenti tra le due formazioni, con due pareggi e una vittoria a testa. Il primo incrocio risale al campionato di Eccellenza 2023-2024. Il 15 ottobre 2023, nel primo storico incontro, finì 1-1 al Matteini con le reti di Biancon e Sacconi. Nel retour match del 28 gennaio 2024 fu la Robur a prevalere alle Badesse per 1-0 grazie ad un gol di Candido. Poi nella stagione successiva entrambe le compagini si sono ritrovate in serie D: il Siena per la vittoria del massimo campionato dilettantistico a livello regionale, il Terranuova per aver vinto i play-off di categoria. All’andata, il 2 novembre 2024, di scena ancora una volta al Matteini, i biancorossi surclassarono i bianconeri con una clamorosa doppietta di Iaiunese. Nella gara di ritorno del 16 marzo 2025, per la prima volta al Franchi, il risultato si fermò sull’1-1 (Boccardi e Sacconi).

COSÌ IN CAMPO (ore 15) SIENA (3-2-4-1): Michielan; Conti, Somma, Zanoni; Barbera, Vlahovic; Loconte, Nardi, Lipari, Vari; Noccioli. Allenatore: Bellazzini. TERRANUOVA TRAIANA: (4-2-3-1): Pagnini; Benucci, Simonti, Degl’Innocenti, Senzamici; Saltalamacchia, Sesti; Bargellini, Sborgi, Marini; Ngom. Allenatore: Becattini. Arbitro: Carluccio de L’Aquila. Francesco Tozzi

