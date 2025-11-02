Serie D: i biancorossi ospitano il San Donato Tavarnelle. "Abbiamo conquistato punti importanti che hanno ridato fiducia allo spogliatoio». Bargellini rilancia: "Terranuova, avanti così»

TERRANUOVA

Il Terranuova Traiana ospita al Matteini l’ostico San Donato Tavarnelle del "Condor" Bonuccelli, la quarta della classe che in questo avvio di campionato sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per sostare ai piani alti della classifica. Cosimo Bargellini ha inquadrato la sfida odierna, ripercorrendo gli ultimi risultati utili del club di piazza Coralli. "Veniamo da due buone partite con altrettanto buone prestazioni – ha spiegato – Quattro punti importanti che hanno ridato fiducia allo spogliatoio. Il San Donato è partito molto bene e dimostra di essere una squadra tosta. Noi faremo di tutto per portare a casa più punti possibili e proseguire nella nostra striscia di risultati positivi". Bargellini ha saltato tutta la preparazione estiva e le prime due gare di campionato a causa di un piccolo infortunio.

"Ora mi sento pronto per continuare al meglio la stagione" ha aggiunto l’ex Sangiovannese, che anche oggi potrebbe partire titolare fin dal primo minuto. Nell’ultima gara a Foligno è stata riproposta la difesa a tre, quindi non è da escludere che Giugni possa replicare lo stesso modulo con i protagonisti scesi in campo al Blasone. Tra le novità viste negli ultimi match, Saltalamacchia nel ruolo di terzino e la coppia Sborgi-Sesti a supporto di Ngom. L’ultima sconfitta del Terranuova risale al 12 ottobre contro il Ghiviborgo, mentre il San Donato non perde dal 5 ottobre, quando ha ceduto al Tau per 3-0. I precedenti tra le due squadre sorridono ai fiorentini. Nella passata stagione, all’andata la gara terminò sullo 0-0, mentre nel ritorno al Pianigiani vinsero i gialloblu per 1-0 con una rete di Cecchi.

COSÌ IN CAMPO (ore 14,30)

TERRANUOVA TRAIANA (3-4-2-1): Pagnini; Saltalamacchia, Degl’Innocenti, Simonti; Bargellini, Mannella, Cioce, Marini; Sborgi, Sesti; Ngom. All.: Giugni (Becattini squalificato) SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-3): Tampucci; Morelli, Sardilli, Falconi, Cecchi; Alfani, Torrini, Gistri; Ciravegna, Doratiotto, Rotondo. All.: Bonuccelli.

Arbitro: Isu di Cagliari.

Francesco Tozzi