Serie D. I Mobilieri combattono. Ma vince il Montevarchi

MOBILIERI Ponsacco

0

Montevarchi

1

Mobilieri Ponsacco: Fontanelli, Fasciana (31’ st Sivieri), Bardini (32’ st Innocenti) Macchi,Panattoni, Nieri, Milani, Mogavero (16’ st Matteoli), Regoli, De Vito, Remedi, A disp.Falsettini, Pellegrini, Hanxari,Arrighini, Milli, Fischer All. Bozzi Aquila.

Montevarchi: Spurio, Francalanci, Muscas, Vitali Milton (16’ pt Pardera),Priore (39’ st Cheddira),Quaresma. Conti, Stefoni (18’ Artini), Lischi, Virgilito (15’ st Buoncompagni), Casagni. A disp. Dainelli, Giusti, Lucatuorto. Carnevali, Lorenzini. All Calori.

Arbitro: Waldmann di Frosinone.

Marcatori: 29’ st Priore.

Note: amm. Priore, Francalanci, Nieri, Buonconpagni Angoli:2 a 3 Rec, 1pt – 4st. Spettatori: 300.

E‘ stata una partita di carattere fra due squadre che ambivano nel recupero della decima giornata a dare una svolta al faticoso cammino della stagione, o almeno dare un indizio alle speranze di poter sollevarsi dalla zona play out e sopratutto scacciare l’incubo di un retrocessione. Ha vinto la squadra di Calori, che quando allenava il Terranova Traiana aveva trovato solo sconfitte. C’e voluta una magia su calcio si punizione al 29’ della ripresa di Priore giocatore di maggior talento degli ospiti. Sulla vittoria del Montevarchi pesa una decisione dell’arbitro al 25’ quando un rilancio a centrocampo dei Mobilieri Ponsacco coglieva di sorpresa il Montevarchie e Quaresma afferrava Natali lanciato a rete. Il direttore di gara fermava l’azione, assegnando punizione al Ponsacco e il cartellino rosso per Quaresma come ultimo uomo. Dietrofront dell’arbitro, ritirato il rosso, punizione a favore degli sospiti, per possibile fuori gioco. Molti gli osservatori in tribuna non hanno avallato la decisione dell’arbitro. La squadra rossoblù comunque si è battuta con generosità e non ha consentito agli avversari occasioni ribattendo colpo su colpo agli avversari con Regoli al 5’ Megavero al 29’ e Di Vito al 44’ in contrasti alle puntate degli aretini con Priore all’8’e 34’ tutte al primo tempo. La ripresa con i portieri a svolgere l’ordinaria amministrazione si registrano l’iniziativa di Pardera parata da Fontanelli e la debole conclusione di Nieri.

Luciano Lombardi