Serie D: i rivieraschi di scena a Certaldo. Beretti avverte i suoi giocatori: "Vietato guardare la classifica». Il Lentigione cerca il blitz in casa dell’ultima

Certaldo sarà più noto perché vi è morto (e forse nato) il celebre scrittore Giovanni Boccaccio o perché vi è nato Luciano Spalletti, mister degli azzurri?

Al Lentigione, che oggi alle 14,30 gioca nel comune fiorentino l’undicesimo turno di Serie D, interessa ben poco, anzi diciamo che interessa solo portare a casa tre punti, visto che la formazione di mister Alberto Ramerini (amico di Spalletti) è ultima in graduatoria con soli 6 punti. Il Lenz è sesto con altre quattro a 15.

"Andremo ad affrontare una partita complessa in cui sarà vieta guardare la classifica – dice mister Paolo Beretti - perché il Certaldo ha sempre tenuto bene il campo contro squadre ambiziose. Sa mettere in difficoltà gli avversari e il suo piazzamento non è veritiero". I toscani hanno vinto due partite casalinghe, ma hanno anche perso ben cinque gare per 0 a 1, segnale che non è poi così facile averne la meglio. Realizzano però pochissimo e anche solo un gol dei lagunari in apertura potrebbe poi condizionare tutta la gara. Beretti ha ancora problemi di formazione, con Formato di nuovo in panchina, mentre sicure sono le assenze di Macchioni e Pari. In settimana l’Imolese, vincendo a Prato 1 a 0, ha raggiunto al comando il Ravenna. Oggi giocano tutte, salvo Prato-Pistoiese, rinviata a mercoledì 15 all’insolito orario delle 19,45.

c.l.