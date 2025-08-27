Serie D: i rossoblù affronteranno il San Donato al Brilli Peri. Montevarchi, domenica il debutto in coppa Italia. Il ds Giorni: "La squadra è sulla strada giusta»

MONTEVARCHIPrima di tutto l’orario. Il Montevarchi debutterà domenica prossima nel turno iniziale di Coppa Italia alle 16, sull’erba amica dello stadio Brilli Peri. L’avversario, nella gara secca – dopo i regolamentari in caso di parità la qualificazione sarà decisa con i rigori – sarà la "bestia nera" San Donato Tavarnelle, squadra quasi sempre ostica per i rossoblù e allenata dal tecnico aquilotto Simone Marmorini all’inizio della sua carriera in panchina, dal maggio 2017 al gennaio 2018. Dell’esordio con i gialloblù della Val di Pesa ha parlato il direttore sportivo dei valdarnesi Diego Giorni: "Si comincia a fare sul serio? In realtà stiamo facendo sul serio già dal raduno del 26 luglio e lo faremo finché ci sarà bisogno di dare il massimo per questi colori. Le premesse per far bene ci sono – aggiunge - e lo dimostra la dedizione del gruppo negli allenamenti".

Sul fronte del mercato il sodalizio e il diesse tengono il punto: la rosa attuale va benissimo ma Giorni e la dirigenza stanno alla finestra per cogliere qualche occasione utile alla causa: "Devo confessare – riprende il referente dell’area tecnica rossoblù – di essere molto contento dei ragazzi che abbiamo preso o trattenuto. Lavorano al meglio, insieme allo staff, e per il momento l’intenzione è di non apportare correttivi. Certo è – ammette il direttore – che se dovesse capitare la possibilità di aggiungere all’organico un profilo adatto alle nostre esigenze ci faremo trovare pronti".

Giustino Bonci