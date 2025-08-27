Serie D: i rossoblù affronteranno il San Donato al Brilli Peri. Montevarchi, domenica il debutto in coppa Italia. Il ds Giorni: "La squadra è sulla strada giusta»
MONTEVARCHI Prima di tutto l’orario. Il Montevarchi debutterà domenica prossima nel turno iniziale di Coppa Italia alle 16, sull’erba amica dello...
MONTEVARCHIPrima di tutto l’orario. Il Montevarchi debutterà domenica prossima nel turno iniziale di Coppa Italia alle 16, sull’erba amica dello stadio Brilli Peri. L’avversario, nella gara secca – dopo i regolamentari in caso di parità la qualificazione sarà decisa con i rigori – sarà la "bestia nera" San Donato Tavarnelle, squadra quasi sempre ostica per i rossoblù e allenata dal tecnico aquilotto Simone Marmorini all’inizio della sua carriera in panchina, dal maggio 2017 al gennaio 2018. Dell’esordio con i gialloblù della Val di Pesa ha parlato il direttore sportivo dei valdarnesi Diego Giorni: "Si comincia a fare sul serio? In realtà stiamo facendo sul serio già dal raduno del 26 luglio e lo faremo finché ci sarà bisogno di dare il massimo per questi colori. Le premesse per far bene ci sono – aggiunge - e lo dimostra la dedizione del gruppo negli allenamenti".
Sul fronte del mercato il sodalizio e il diesse tengono il punto: la rosa attuale va benissimo ma Giorni e la dirigenza stanno alla finestra per cogliere qualche occasione utile alla causa: "Devo confessare – riprende il referente dell’area tecnica rossoblù – di essere molto contento dei ragazzi che abbiamo preso o trattenuto. Lavorano al meglio, insieme allo staff, e per il momento l’intenzione è di non apportare correttivi. Certo è – ammette il direttore – che se dovesse capitare la possibilità di aggiungere all’organico un profilo adatto alle nostre esigenze ci faremo trovare pronti".
Giustino Bonci
Continua a leggere tutte le notizie di sport su