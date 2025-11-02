Serie D: i rossoblù di scena sul campo del Tau. Il Montevarchi all’attacco. Bocci affianca Mencagli

MONTEVARCHIForte dei quattro punti conquistati nelle ultime due importanti partite con Camaiore e Scandicci, il Montevarchi di Simone Marmorini gioca oggi ad Altopascio in casa del Tau un match con un quoziente di difficoltà altissimo ma che non mancherà di trovare pronti Giusti e compagni, intenti nel proseguire la striscia positiva di risultati cercando di mettere i bastoni tra le ruote del carro al gruppo di Ivan Maraia che, tra le mura amiche, viaggia con un ruolino di marcia importante frutto di tre vittorie e un pareggio. Il piccolo impianto in terra lucchese, numeri alla mano, rappresenta una sorta di fortino per l’11 amaranto - nero che nonostante alcune partenze importanti nello scorso mercato estivo ha comunque dato prova, in queste prime nove giornate di campionato, di poter ambire a entrare nelle prime cinque formazioni del torneo dall’alto di un organico ben assortito in ogni reparto con una vecchia conoscenza in attacco per i tifosi rossoblù che risponde al nome di Tommaso Carcani, capocannoniere della squadra con 4 reti e in forza al Montevarchi per alcuni mesi del passato torneo prima del passaggio proprio al Tau.

Come sempre accade ormai dall’inizio del campionato anche per questa gara il tecnico Marmorini dovrà fare i conti con qualche assenza pesante, non saranno sicuramente a disposizione il lungo degente Francalanci oltre a Kondaj e Tatti per uno schieramento che non dovrebbe variare più di tanto nei suoi interpreti rispetto a quello sceso in campo una settimana fa al "Brilli Peri" contro lo Scandicci. In attacco Mencagli sarà affiancato da uno tra Tommasini e Bocci. I rossoblù per onorare la memoria di Caroni giocheranno con il lutto al braccio.

COSÌ IN CAMPO (ore 14.30)TAU (3-5-2): Cabella, Souma, Chiti, Carcani, Nottoli, Omorogieva, Nistri, Del Gronchio, Meucci, Carli, Iezzi. All. MaraiaAQUILA MONTEVARCHI (4-4-2): Giusti, Cecconi, Coly, Bigazzi Bocci, Mencagli, Boncompagni, Bassano, Nannini, Lovari, Rosini. All. Marmorini.Arbitro: Iudicone di Formia.

Massimo Bagiardi