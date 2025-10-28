Serie D: i rossoblù fermati in casa dallo Scandicci. "Non siamo riusciti a finalizzare al meglio». Marmorini, pari e niente drammi: "Il Montevarchi resta in crescita»

MONTEVARCHIInutile girarci intorno. Il pareggio in bianco con lo Scandicci lascia una certa dose di amaro in bocca al Montevarchi perché, al netto di una prestazione positiva, in linea con la precedente di Camaiore, ai rossoblù è mancato soltanto il gol. Diverse le occasioni create dei due tempi al cospetto dei Blues di Mirko Taccola che si sono dimostrati squadra organizzata e combattiva. A Simone Marmorini, pur nel rammarico per non aver centrato il secondo successo consecutivo è piaciuto, ad ogni modo, l’approccio dei suoi giocatori all’incontro. Spesso in passato, infatti, gli aquilotti avevano stentato in avvio a prendere le misure agli avversari.

In tal senso, allora, l’allenatore ha visto progressi significativi e ricevuto risposte confortanti in prospettiva futura: "Nei primi 7-8 minuti – ha spiegato – abbiamo creato almeno tre nitide opportunità, segno che l’impatto con la gara è stato importante. Non siamo riusciti a finalizzare al meglio e su questo dovremo lavorare. Bene quindi la continuità nella qualità della manovra e nel fatto di aver mantenuto per la seconda volta in nove turni la porta inviolata, ma il risultato non ci soddisfa del tutto". Il bicchiere dell’Aquila, tuttavia, è mezzo pieno perché vanno evidenziati altri segnali di crescita in attesa di riavere l’intero organico finora decimato dagli infortuni. Buona, inoltre, l’impressione destata dall’ex Seravezza Paolo Coly, il centrale lanciato dal primo minuto.

Solo Camaiore e Poggibonsi hanno preso un gol in più dei 17 subiti dai montevarchini. E’ stato confortante anche il rientro dall’inizio di Duccio Nannini, elemento essenziale per dare equilibrio e sostanza al centrocampo. Quanto a Francalanci e Kondaj, che hanno ripreso piano piano la preparazione dopo i lunghi stop, non sono ancora pronti a mettersi a disposizione. Domenica prossima, intanto, Aquila in trasferta ad Altopascio con il Tau.Giustino Bonci