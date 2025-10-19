Serie D: i rossoblù impegnati in casa del Camaiore. Rilancio Montevarchi. Marmorini ci crede

MONTEVARCHI

Non si aggrappa mai alle assenze che, tuttavia, ha dovuto colmare in gran numero fin dalla prima giornata per i numerosi infortuni, ma Simone Marmorini dovrà fare i conti anche oggi al Comunale di Camaiore con otto defezioni. E se nella lista dei convocati torna Duccio Nannini ed entra il neoacquisto Paolo Coly, mancheranno i lungodegenti Francalanci e Casagni insieme a Kondaj, Iacullo, Galeota, Cocci, Menchetti e Tatti: "E’ vero, così tante defezioni rischiano di pesare in qualunque squadra. Eppure – esordisce l’allenatore del Montevarchi – non sono abituato ad accampare alibi. Chi sostituirà gli indisponibili, anzi, avrà un motivo in più per dare il massimo. Il nostro unico pensiero, invece, dovrà essere il raggiungimento dell’obiettivo che ci siamo dati. Vale a dire giocare con il Camaiore una partita tosta e reagire subito alla giornata nera di domenica scorsa". La gara in casa di una matricola salita dall’Eccellenza e che viaggia ancora sulle ali dell’entusiasmo sarà, insomma, un banco di prova importante per i rossoblù, chiamati a cancellare il passo falso.

"Vogliamo ripartire – aggiunge il trainer – e gettare le basi per ritrovare subito la continuità e l’identità di squadra che stiamo cercando di costruire. Ne sono consapevoli i ragazzi che, vi assicuro, tengono alla maglia e non sono mai mancati dal lato dell’impegno. Ho la certezza, quindi, che giocheranno con determinazione per il gioco e il risultato". Scontate le scelte di formazione. Dentro Boncompagni dall’inizio mentre il centrale Paolo Coly, arrivato da pochi giorni, entrerà in corso d’opera. In Versilia approderanno diversi tifosi montevarchini che potranno acquistare il biglietto d’ingresso al botteghino.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

CAMAIORE (4-3-1-2): Di Biagio; Casani, Accorsini, Diana, Tavernini; Grilli, Marcucci, Martelloni; Bigica; Bongiorni, Magazzù. Allenatore: Cristiani.

MONTEVARCHI (4-2-3-1): Giusti; Rosini, Siniega, Bassano, Cecconi; Lovari, Mattei; Boncompagni, Bocci, Galastri; Mencagli. Allenatore: Marmorini.

Arbitro: Scalvi di Lodi.

Giustino Bonci