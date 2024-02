Serie D. I tifosi sono carichi: "Grifone, puoi farcela»

Nonostante tutto, una cosa è certa: i tifosi biancorossi sperano e credono nella vittoria finale del Grosseto e si augurano che possa ripetersi una cavalcata trionfale del Grifone, simile a quella realizzata dal Grifone targato Cuccureddu, che si concluse con l‘apoteosi di Padova.

Domenica nella gara interna contro il Figline si concretizza il primo mese di lavoro di mister Roberto Malotti e c’è curiosità e attesa di vedere, nonostante il tempo limitato, quanto degli insegnamenti del nuovo tecnico i biancorossi abbiano recepito.

"E’ chiaro che ora bisogna pensare soltanto ad un filotto di vittorie – sottolinea Giorgio Faralli, presidente del Club Portavecchia – e sperare nei risultati negli scontri diretti delle altre squadre per arrivare alla trasferta di Piancastagnaio con una classifica più ravvicinata possibile. I ragazzi in queste ultime due gare hanno mostrato progressi e fanno ben sperare".

"Io sono fiducioso – afferma Enrico, portavoce del Club Vecchia Guardia –, perchè assistendo anche ad alcuni allenamenti ho visto un altro gruppo, più determinato e più deciso, proprio come nelle ultime due gare. Quindi dobbiamo crederci fino in fondo ed essere sempre vicini al Grifone".

"Fino a quando la matematica lo consente – ribadisce Guido Borsetti, presidente del Club Anno Zero – dobbiamo pensare alla vittoria finale. Per arrivare allo scontro con la Pianese, però, I biancorossi devono inanellare soltanto vittorie a cominciare da domenica contro il Figline".

La segreteria biancorossa ricorda che i biglietti per il match di domenica sono già disponibili al Centro Sportivo di Roselle in orario di ufficio domani venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle, oppure nei rivenditori autorizzati Edicola La Vasca, Tabaccheria Stolzi, Edicola Il Semaforo, oppure online sul sito Ciaotickets.com. Per assistere all’incontro Grosseto-Figline i tesserati biancorossi usufruiranno del tagliando ridotto in tutti i settori dello stadio Carlo Zecchini. Per gli allenatori resta confermato l’omaggio in Tribuna Laterale Nord.