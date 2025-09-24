Serie D: i valdarnesi rischiano in casa del Follonica Gavorrano. Possibile l’impiego dall’inizio di Senzamici, Tassi e Mannella. Il Terranuova di Becattini a caccia dell’impresa
TERRANUOVA Si preannuncia una trasferta ostica per il Terranuova Traiana, che oggi pomeriggio affronterà il Follonica Gavorrano di Ciccio Baiano allo...
TERRANUOVA
Si preannuncia una trasferta ostica per il Terranuova Traiana, che oggi pomeriggio affronterà il Follonica Gavorrano di Ciccio Baiano allo stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano. Becattini, che torna in panchina dopo una giornata di squalifica, è intenzionato a riscattare la sconfitta di sabato scorso con il Cannara. I biancorossoblu, finora imbattuti e con due vittorie e un pareggio all’attivo, sono retrocessi nella passata stagione a causa dei play-out e poi ripescati in quarta serie. Nonostante questo, grazie all’apporto del nuovo direttore sportivo Jacopo Galbiati, ex Poggibonsi, la compagine mineraria ambisce a ricoprire un ruolo di primo piano nel girone E. Tra i big, Fremura, capitan Lo Sicco, Bellini e Giordani. Per quanto riguarda i biancorossi, ci sarà da capire se il tecnico figlinese intenderà riproporre il 4-3-3 scelto nell’ultima gara.
Non è da escludere un turnover, se l’idea è quella di sparigliare: elementi solidi come Senzamici, Tassi o Mannella, per esempio, hanno trovato finora poco minutaggio. L’intento resta quello di strappare più punti possibile, considerando che domenica i valdarnesi sono attesi a Siena. I precedenti tra le due squadre parlano a favore dei grossetani: lo scorso anno è arrivato uno 0-0 in terra valdarnese all’andata e anche al ritorno è finita in pareggio. Pari anche nel precedente campionato di serie D 2022-23: all’andata finì a reti bianche sul campo del Terranuova Traiana, mentre nel ritorno i biancorossoblu riuscirono ad imporsi per 3-1.
COSÌ IN CAMPO (ore 15)
FOLLONICA GAVORRANO (3-4-2-1): Pacini; Crasta, Matteucci, Fremura; Rovere, Lo Sicco, Bianchi, Proietti; Remedi, Giordani; Mutton. Allenatore: Francesco Baiano.
TERRANUOVA TRAIANA (4-3-3): Pagnini; Benucci, Simonti, Degl’Innocenti, Castaldo; Sesti, Cioce, Saltalamacchia; Zhupa, Bruni, Marini. Allenatore: Marco Becattini.
Arbitro: Andrea Musumeci di Cassino.
Francesco Tozzi
