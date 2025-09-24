Serie D: i valdarnesi rischiano in casa del Follonica Gavorrano. Possibile l’impiego dall’inizio di Senzamici, Tassi e Mannella. Il Terranuova di Becattini a caccia dell’impresa

TERRANUOVA

Si preannuncia una trasferta ostica per il Terranuova Traiana, che oggi pomeriggio affronterà il Follonica Gavorrano di Ciccio Baiano allo stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano. Becattini, che torna in panchina dopo una giornata di squalifica, è intenzionato a riscattare la sconfitta di sabato scorso con il Cannara. I biancorossoblu, finora imbattuti e con due vittorie e un pareggio all’attivo, sono retrocessi nella passata stagione a causa dei play-out e poi ripescati in quarta serie. Nonostante questo, grazie all’apporto del nuovo direttore sportivo Jacopo Galbiati, ex Poggibonsi, la compagine mineraria ambisce a ricoprire un ruolo di primo piano nel girone E. Tra i big, Fremura, capitan Lo Sicco, Bellini e Giordani. Per quanto riguarda i biancorossi, ci sarà da capire se il tecnico figlinese intenderà riproporre il 4-3-3 scelto nell’ultima gara.

Non è da escludere un turnover, se l’idea è quella di sparigliare: elementi solidi come Senzamici, Tassi o Mannella, per esempio, hanno trovato finora poco minutaggio. L’intento resta quello di strappare più punti possibile, considerando che domenica i valdarnesi sono attesi a Siena. I precedenti tra le due squadre parlano a favore dei grossetani: lo scorso anno è arrivato uno 0-0 in terra valdarnese all’andata e anche al ritorno è finita in pareggio. Pari anche nel precedente campionato di serie D 2022-23: all’andata finì a reti bianche sul campo del Terranuova Traiana, mentre nel ritorno i biancorossoblu riuscirono ad imporsi per 3-1.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

FOLLONICA GAVORRANO (3-4-2-1): Pacini; Crasta, Matteucci, Fremura; Rovere, Lo Sicco, Bianchi, Proietti; Remedi, Giordani; Mutton. Allenatore: Francesco Baiano.

TERRANUOVA TRAIANA (4-3-3): Pagnini; Benucci, Simonti, Degl’Innocenti, Castaldo; Sesti, Cioce, Saltalamacchia; Zhupa, Bruni, Marini. Allenatore: Marco Becattini.

Arbitro: Andrea Musumeci di Cassino.

Francesco Tozzi