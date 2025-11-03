Serie D: ieri sconfitta pesante per il Montevarchi, vittoria di prestigio per il Terranuova Traiana. In Eccellenza bene il Figline

Arezzo, 03 novembre 2025 – In serie D pesante battuta d’arresto ieri per L’Aquila Montevarchi, mentre il Terranuova Traiana ha conquistato una vittoria bella e importante contro un avversario di livello. Al “Mario Matteini” di Terranuova Bracciolini, la formazione di Marco Becattini ha superato il San Donato Tavarnelle per 1-0, confermando l’ottimo momento di forma. Dopo il pareggio di prestigio con il Foligno e la precedente vittoria interna sul Prato, i biancorossi hanno offerto ieri un’altra prestazione convincente. Il gol decisivo è arrivato al 40’, con una splendida punizione di Leonardo Mannella, che ha regalato tre punti fondamentali ai padroni di casa. Diversa la storia per L’Aquila Montevarchi, uscita sconfitta con un pesante 3-0 dal campo del Tau Altopascio.

Dopo un primo tempo equilibrato, la squadra di mister Marmorini è crollata tra la fine della prima frazione e l’inizio della ripresa. Al 40’ i padroni di casa sono passati in vantaggio con un colpo di testa di Chiti sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa, un fallo di Siniega in area ha regalato un rigore al Tau: dal dischetto Tommaso Carcani ha firmato il 2-0. Solo un minuto più tardi, ancora Carcani, con un preciso diagonale, ha chiuso i conti siglando il 3-0 finale. Per i rossoblù una domenica amara e tanto lavoro da fare per ritrovare equilibrio e fiducia. Dopo la gara non è mancata la contestazione da parte degli oltre 100 tifosi rossoblù arrivati in lucchesia. Domenica, con il Follonica Gavorrano urge un immediato cambio di passo. Complici gli altri risultati, la classifica non è peggiorata più di tanto, ma c’è bisogno di tornare al successo.

In occasione dell’ottava giornata del campionato d’Eccellenza girone B il Figline ha ospitato ieri la Baldaccio Bruni. Dopo la sconfitta in trasferta contro l’Antella, la formazione di Mocarelli era intenzionata a tornare subito a fare punti per rimanere nelle zone alte di classifica. I padroni di casa con caparbietà hanno ottenuto il risultato sperato. Dopo un primo tempo privo di grandi emozioni, e con le occasioni che scarseggiavano a presentarsi sia da una parte che dall'altra, nella ripresa è salita di livello la squadra gialloblu e con un lampo di Verdelli ha conquistato tre punti fondamentali per la propria classifica.