Serie D: il bello e il brutto del Real Forte Querceta. La rimonta e le prodezze di Gatti. Poi la brutta lite Buglio-Vanni

Real Forte Querceta-Aquila Montevarchi è stata un romanzo calcistico. Con dentro tutto il bello e il brutto di questo sport che sa concentrare in novanta minuti e poco più un vasto repertorio di emozioni: gioia, paura, sconforto, rabbia, incredulità ed entusiasmo. A 48 ore dalla fine della gara è ancora difficile mettere in ordine quello che è successo in quei folli minuti finali in cui il Real Forte Querceta è stato a un passo dal baratro sportivo, ha ribaltato il Montevarchi con due gol in tre minuti e, alla fine, si è lasciato sopraffare dalla tensione con la lite tra il tecnico Buglio e uno degli eroi di giornata, Giacomo Vanni.

Sul controverso episodio finale si attendono sviluppi ufficiali anche se appare scontata la fine del rapporto tra Vanni e il Real Forte, ma in questo martedì che finalmente celebra una vittoria, ci piace dare spazio a uno dei volti positivi della domenica versiliese: il portiere classe 2004 Davide Gatti, il migliore in campo nella sfida con l’Aquila Montevarchi. In quei primi venticinque minuti della ripresa in cui il Real Forte Querceta ha visto le streghe, in totale balia dell’avversario, Gatti ha tenuto in partita i suoi con quattro interventi da applausi: l’uscita bassa su Casagni lanciato a rete, il tuffo a respingere la conclusione dal limite di Benucci, il riflesso sul colpo di testa ravvicinato di Stefoni, il colpo di reni sul tentativo di Priore. "Avevamo bisogno di una vittoria – commenta Gatti – queste settimane sono state dure. Lavoravamo, preparavamo le gare nel migliore dei modi e poi la domenica capitava sempre qualcosa che ci penalizzava.

Questa vittoria rocambolesca può aprire un nuovo capitolo del nostro campionato". Dopo aver iniziato la stagione da numero 12, Gatti si è preso la porta del Real Forte Querceta alla terza giornata, nella vittoria contro il Trestina. "Ho due obiettivi per questa stagione – continua Gatti – centrare la salvezza con il Real Forte Querceta e, malgrado la classifica, sono convinto che ce la faremo. Il secondo è accumulare più minutaggio possibile. È la mia prima esperienza in serie D, ho ancora molto da migliorare".

Michele Nardini