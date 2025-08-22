Serie D Il Camaiore è quasi pronto. Domenica prima ufficiale in Coppa

Pareggio 1-1 nel “test a metà“ disputato mercoledì pomeriggio dal Camaiore contro la formazione di pari-categoria dello Scandicci (che come i bluamaranto si riaffaccia alla Serie D da neo-promossa). “A metà“ perché la partita è durata solo un tempo allo stadio Comunale di Camaiore, prima del nubifragio che costringe ad interrompere la sfida. Fra l’altro per lo stesso motivo del maltempo e dell’allerta meteo la sera di mercoledì non si è disputata l’amichevole fra Seravezza e Viareggio allo stadio “Buon Riposo“ di Pozzi.

Il Camaiore era ancora senza l’acciaccato Diana, il 2006 Macchi e Grilli (questi ultimi due fermi ai box già da una settimana e mezzo). Pietro Cristiani ha schierato inizialmente questo 3-5-2 (modulo sul quale il tecnico di Staffoli sembra voler puntare, almeno per l’inizio di questa stagione): Di Biagio in porta; difesa a tre con le garanzie Casani e Accorsini più la novità Rolla (che è “in prova“); Tavernini a destra e Bongiorni a sinistra come quinti di centrocampo, con mezzali Bartelloni e Marcucci mentre in regia c’era Bigica come play basso; in attacco la solita coppia Bifini-Magazzù che sembra il tandem prescelto come titolare (con Camaiani e Kthella prime alternative). I bluamaramto erano passati in vantaggio, poi lo Scandicci ha pareggiato con Arrighini. Domenica sia il Camaiore sia lo Scandicci esordiranno in gara ufficiale nel turno preliminare di Coppa.