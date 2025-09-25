Serie D, il campionato del Tuttocuoio

CITTADELLA VIS MODENA 2 TUTTOCUOIO 1

CITTADELLA VIS MODENA: Anino; Sabotic (33’st Boccaccini), Calanca, Fort; Camara (44’st Sardella), Dodaro, Marchetti, Manzotti (5’st Carretti); Caprioni (38’st Mandelli); Sala (15’st Carrozza), Formato. All. Gori.

TUTTOCUOIO: Riccó, Bardini (37’st Mangiaracina), Fino, Bechini, Colferai (12’st Di Natale), Sichi, Del Rosso (6’st Perugi), Di Stefano, Salto, Giorgetti (42’st Berto), Pinzolo (28’st Renda). All. Firicano.

Arbitro: Monti di Como.

Marcatori: 47’pt su rigore Fino (T); 18’st Caprioni (C), 31’st Caprioni (C).

MODENA - Terza sconfitta consecutiva in quattro giornate per il Tuttocuoio, tornato senza punti dalla trasferta di Modena. La squadra di Firicano è stata battuta 2-1 nonostante avesse chiuso in vantaggio un buon primo tempo nel quale era riuscita a mettere in apprensione la retroguardia locale con un paio di insidiose conclusioni sventate dal portiere Anino. E nel recupero della frazione era arrivato addirittura il vantaggio, grazie ad un calcio di rigore trasformato da capitan Fino.

Tutto sembrava dunque mettersi per il meglio per i neroverdi, ancora a caccia del primo successo. Invece nella ripresa i pontaegolesi hanno subito la prevedibile reazione dei padroni di casa, reduci dal ko di misura nel derby con il Lentigione, che dopo appena 18’ hanno trovato il pari grazie ad una iniziativa di Caprioni.

Il Tuttocuoio, che in settimana ha accolto il ritorno dell’attaccante Filippo di Natale (era al Camaiore), non è riuscito a reagire e un minuto dopo la mezzora è stato ancora Caprioni a infilare Riccò con una bella conclusone da fuori area. Sarà la rete che deciderà l’incontro e che lascia la formazione della presidente Paola Coia ultima con un solo punto (insieme al Progresso), conquistato nella gara inaugurale contro il Tropical Coriano. Prossimo impegno per i neroverdi, in casa contro l’Imolese, che in classifica ha 5 punti e che ieri ha battuto 2-1 (in rimonta) il Palazzolo.

S.L.